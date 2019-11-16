Фигурное катание

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлексей Ягудин: «Мы увидели ту самую Медведеву»

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Очень много говорилась, что она в хорошей форме. Теперь мы увидели ту самую Медведеву.
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Алексей Ягудин: «Мы увидели ту самую Медведеву»

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Алексей Ягудин
Российский фигурист
Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
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