Летом я видел карету скорой помощи, которая дежурила практический каждый день около ее дома.

В последнее время спортсмен стал замечать, что там начала дежурить карета скорой медицинской помощи. Также Ягудин признался, что пытался связаться с актрисой, однако так и не получил ответа.

Алексей Ягудин рассказал, что у дома Заворотнюк дежурила скорая помощь

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