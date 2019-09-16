Шоу-бизнес
Bimru.ruАлексей Ягудин рассказал, что у дома Заворотнюк дежурила скорая помощь
В последнее время спортсмен стал замечать, что там начала дежурить карета скорой медицинской помощи. Также Ягудин признался, что пытался связаться с актрисой, однако так и не получил ответа.
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Летом я видел карету скорой помощи, которая дежурила практический каждый день около ее дома.
— Алексей Ягудин, российский фигуристРБК 13:40
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«Скорая» дежурила у дома Заворотнюк ежедневно: Алексей Ягудин рассказал о болезни актрисы
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