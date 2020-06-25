Экономика
Репортер64Алексей Зубец: введение прогрессивной шкалы налогообложения - это популизм ради дополнительных очков поддержки
В России со следующего года вводится прогрессивная шкала налогообложения. Об этом в своем обращении к россиянам заявил президент Владимир Путин. С января ставка НДФЛ может вырасти с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает в год больше пяти миллионов рублей.
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Профессор Травин: Переход к прогрессивной шкале налога - неприятное для Путина действие
ЗакC.Ру25 июня в 08:53
Это только начало: чего ждать от странного возвращения прогрессивной шкалы НДФЛ
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