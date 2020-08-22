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РИА Новости
РИА Новости

Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин

Ожидается, что Навального будут лечить в клинике "Шарите". По данным немецких СМИ, он находится в стабильном состоянии. Госпитализация Алексея Навального В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Глава лаборатории НМИЦ: Навальный мог впасть в кому из-за диеты

Газета.Ru04:49
Собака.ru

Алексей Навальный в реанимации. Что известно к этому часу (обновляется)

Собака.ru20 августа в 11:32
RT на русском

Самолёт с Навальным приземлился в Берлине

RT на русском03:13
Взгляд.ру

Самолет с Навальным приземлился в Германии

Взгляд.ру03:11
ТАСС

Самолет с Навальным на борту приземлился в Германии

ТАСС03:00
БК55

Навального в Омском аэропорту в Берлин провожала полиция и гостелевидение

БК5523:34
РИА Новости

Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин

РИА Новости03:14

Ученые: текущий рост CO2 в атмосфере является рекордным за почти миллион лет

Исследование показало, что в межледниковые периоды по неизвестным причинам происходили колебания уровня диоксида углерода (CO2) в атмосфере.В 2008 году в Университете Берна уже провели схожее исследование, подтвердившее, что уровень CO2 в атмосфере за последние 800 тыс. лет был в целом значительно ниже, чем сейчас.
Плюс один +1вчера в 11:16

Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
РИА Новости04:17
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Эрдоган собрался вслед за Святой Софией сделать мечетью монастырь Хора

Правительственное издание Турции сообщило информацию, согласно которой власти страны намереваются превратить в мечеть ромейский (византийский) православный монастырь VI века Хора в Стамбуле.
ANNA-Newsвчера в 14:17
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Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
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Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции изолировался в российском сегменте на трое суток, люки в американский сегмент закрыли для поиска там возможного места утечки воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новостивчера в 16:28
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