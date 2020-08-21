Навального вывезли из больницы Омска для транспортировки в Германию

Алексея Навального поместили в реанимобиль и в настоящий момент везут в аэропорт Омска. Блогер будет проходить лечение за рубежом согласно пожеланию родственников. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое.