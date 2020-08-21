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Пятый канал
Пятый канал

Навального вывезли из больницы Омска для транспортировки в Германию

Алексея Навального поместили в реанимобиль и в настоящий момент везут в аэропорт Омска. Блогер будет проходить лечение за рубежом согласно пожеланию родственников. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое.В источнике
С чего всё началось
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, находившего в тяжелом состоянии в омской больнице, доставили на реанимобиле в аэропорт, сообщила
 в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
РБК20:42
Подробнее о событии
Новый Омск

Рано утром Алексей Навальный покинул Омск на медицинском джете

Новый Омск23:04
БК55

Навального увезли из омской больницы в Германию

БК5521:25
URA.Ru

Навального вывезли из больницы в аэропорт втайне от близких

URA.Ru20:08
ТАСС

Навального на реанимобиле увезли из омской больницы в аэропорт

ТАСС19:50
Om1.ru

Навального вывезли из реанимации омской больницы в аэропорт и эвакуируют в Германию

Om1.ru20:15
РБК

Навального доставили из омской больницы в аэропорт

РБК20:42
Собеседник

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Роскосмос запатентовал взрывное устройство

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Московский Комсомолец20:48
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РБК19 августа в 20:24
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