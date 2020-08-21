Алексея Навального запретили перевозить в клинику в Германию
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Накануне сотрудники ФБК договорились о транспортировке и госпитализации Навального в одну из немецких клиник. Сообщалось, что в начале им дали на это разрешение, но сегодня перевозить политика запретили, пишет «Медуза». Отказ врачи омской больницы аргументируют тяжелом состоянием оппозиционера.В источнике
С чего всё началось
Оппозиционер Алексей Навальный нетранспортабелен, его состояние нестабильное, передает
пресс-секретарь политика Кира Ярмыш слова главного врача больницы скорой помощи №1 Омска.
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