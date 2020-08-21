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Алексея Навального запретили перевозить в клинику в Германию

Накануне сотрудники ФБК договорились о транспортировке и госпитализации Навального в одну из немецких клиник. Сообщалось, что в начале им дали на это разрешение, но сегодня перевозить политика запретили, пишет «Медуза». Отказ врачи омской больницы аргументируют тяжелом состоянием оппозиционера.В источнике
С чего всё началось
Оппозиционер Алексей Навальный нетранспортабелен, его состояние нестабильное, передает
 пресс-секретарь политика Кира Ярмыш слова главного врача больницы скорой помощи №1 Омска.
Коммерсантъ01:26
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РИА ОмскИнформ

К Навальному в Омске едут немецкие врачи

РИА ОмскИнформ07:25
Интерфакс

Сторонники Навального устроят акцию у омской больницы

Интерфакс02:59
НГС55

Главврач БСМП-1 не разрешает транспортировать Навального в Германию

НГС5501:42
БК55

Главврач омской БСМП-1 сообщил, перевозить Навального никуда нельзя

БК5502:06
РБК

Пресс-секретарь увидела угрозу жизни Навального в запрете перевозить его

РБК03:17
Московский Комсомолец

Российские врачи заявили, что Навальный нетранспортабелен

Московский Комсомолец01:27
Эхо Москвы

В Омск за Алексеем Навальным прибыл спецборт из Германии, но забрать политика не разрешают врачи

Эхо Москвы03:02

Акции Сбербанка на Мосбирже перешли к росту на новостях о дивидендах

Акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже перешли к росту после падения на старте торговой сессии 21 августа на новостях о том, что наблюдательный совет Сбербанка сохранил рекомендацию по выплате дивидендов за 2019 год на уровне 422,4 млрд руб.
ТАСС07:22
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Бывшему гендиректору «Уником Партнера» заменили условный срок реальным

В 2019 году назад Кузьмин получил условный срок за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) с ценными бумагами клиентов на общую сумму 401 млн руб. Однако прокуратура и потерпевшие подали апелляцию из-за слишком мягкого наказания.
66.ru06:13

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе заявил, что воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны.
Газета.Ru04:41
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