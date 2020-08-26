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РБК
РБК

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by. По данным издания, она провела с здании СК около 40 минут.В источнике
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РБК

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

РБК08:59
Интерфакс

Люди собрались у СК в Минске поддержать вызванную на допрос Алексиевич

Интерфакс07:00
РИА Новости

Алексиевич не стала давать показания в СК Белоруссии

РИА Новости07:28
Эхо Москвы

Белорусские следователи допросили нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич

Эхо Москвы11:18
Дождь

«Нам нужна помощь мира, может быть, и России». Светлана Алексиевич пришла на допрос в СК Беларуси

Дождь07:33
ТАСС

Алексиевич заявила, что белорусская оппозиция нуждается в помощи России

ТАСС07:33
Lenta.ru

Алексиевич отказалась давать показания

Lenta.ru08:32
КП - Беларусь

«Я сказала, что не чувствую, что мы делаем незаконное дело»: на допрос в Следственный комитет пришла Светлана Алексиевич

КП - Беларусь07:51

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России
ТАСС10:47
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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World of Tanks Blitz выходит на Nintendo Switch

Отмечается, что все, кто попробует World of Tanks Blitz на Nintendo Switch ждут подарки: уникальный аватар, 1000 единиц золота, 3 дня премиум-аккаунта и американский средний танк II уровня T2 Medium.
Матч ТВ11:26

Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ru06:57
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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