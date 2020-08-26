Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
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Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by. По данным издания, она провела с здании СК около 40 минут.В источнике
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