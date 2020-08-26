Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by. По данным издания, она провела с здании СК около 40 минут.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

РБК08:59
Lenta.ru

Алексиевич отказалась давать показания

Lenta.ru08:32
РИА Новости

Алексиевич не стала давать показания в СК Белоруссии

РИА Новости07:28
Эхо Москвы

Белорусские следователи допросили нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич

Эхо Москвы11:18
Интерфакс

Люди собрались у СК в Минске поддержать вызванную на допрос Алексиевич

Интерфакс07:00
ТАСС

Алексиевич заявила, что белорусская оппозиция нуждается в помощи России

ТАСС07:33
Дождь

«Нам нужна помощь мира, может быть, и России». Светлана Алексиевич пришла на допрос в СК Беларуси

Дождь07:33
КП - Беларусь

«Я сказала, что не чувствую, что мы делаем незаконное дело»: на допрос в Следственный комитет пришла Светлана Алексиевич

КП - Беларусь07:51

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Газета.Ru10:53
771

Российские ученые разработают уникальную вакцину от коронавируса

Российские ученые работают над уникальной вакциной, которая сможет одновременно защитить от гриппа и коронавируса, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.
Газета.Ru12:46
5

Лионель Месси запросил у ФИФА свой трансферный сертификат

Футболист сделал запрос в ФИФА на свой международный трансферный сертификат, который должен быть отправлен испанской ассоциацией футбола в национальную ассоциацию нового клуба игрока, сообщает спортивный журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
Чемпионат10:04

Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

По словам главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Челанова, в ближайшее время в России ожидается некритичный рост заболеваемости – динамика КОВИД-19 вырастет в осенне-зимний период на фоне других респираторных вирусных инфекций.
Evo-rus.com08:11
65

США поддерживают призыв Евросоюза расследовать отравление Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров, встречаясь с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, подчеркнул, что Россия заинтересована в объективном расследовании ситуации с отравлением Навального, а также отметил поспешность, с которой США и ЕС поддержали версию о его умышленном отравлении.
ИА Красная Веснавчера в 15:22
376

Каково это — путешествовать почти со скоростью света

Работая над проектом Breakthrough Starshot, ученые решают проблемы экранирования, связи, подбирают камеры и аппаратуру, тип паруса и его форму, а также думают над тем, как аппарат замедлится, достигнув далекой звезды.
Популярная механикавчера в 05:26

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
1,9K