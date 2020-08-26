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РБК
РБК

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by. По данным издания, она провела с здании СК около 40 минут.В источнике
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РБК

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

РБК08:59
Дождь

«Нам нужна помощь мира, может быть, и России». Светлана Алексиевич пришла на допрос в СК Беларуси

Дождь07:33
Интерфакс

Люди собрались у СК в Минске поддержать вызванную на допрос Алексиевич

Интерфакс07:00
РИА Новости

Алексиевич не стала давать показания в СК Белоруссии

РИА Новости07:28
ТАСС

Алексиевич заявила, что белорусская оппозиция нуждается в помощи России

ТАСС07:33
Lenta.ru

Алексиевич отказалась давать показания

Lenta.ru08:32
Эхо Москвы

Белорусские следователи допросили нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич

Эхо Москвы11:18
КП - Беларусь

«Я сказала, что не чувствую, что мы делаем незаконное дело»: на допрос в Следственный комитет пришла Светлана Алексиевич

КП - Беларусь07:51

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru08:44
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
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