Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Смотрите также
Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой
В Псковской области автомобиль насмерть сбил двух детей
Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными
Врачи института Склифосовского спасли пациентку с гигантской опухолью
Три человека погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву
Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Рейтинг Forbes по доходам от Instagram снова возглавила Ксения Собчак
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by. По данным издания, она провела с здании СК около 40 минут.В источнике
Подробнее о событии