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РБК
РБК

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by. По данным издания, она провела с здании СК около 40 минут.В источнике
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РИА Новости

Алексиевич не стала давать показания в СК Белоруссии

РИА Новости07:28
РБК

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

РБК08:59
ТАСС

Алексиевич заявила, что белорусская оппозиция нуждается в помощи России

ТАСС07:33
RT на русском

Нобелевский лауреат Алексиевич пришла на допрос в СК Белоруссии

RT на русском08:24
Интерфакс

Люди собрались у СК в Минске поддержать вызванную на допрос Алексиевич

Интерфакс07:00
Lenta.ru

Алексиевич отказалась давать показания

Lenta.ru08:32
Эхо Москвы

Светлана Алексиевич считает, что белорусская оппозиция нуждается в мировой поддержке и помощи России

Эхо Москвы08:35

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному
NewInform08:25
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
176

С 1 сентября тульские младшеклассники смогут обедать в школе бесплатно

С 1 сентября в силу вступают поправки, в соответствии с которыми учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день.
Центр 7105:36
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Давос, Швейцария, 26 августа 2020, 16:42 — REGNUM Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году будет проведен на полгода позже назначенного срока, сообщил 26 августа журналистам управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.
REGNUM09:42
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