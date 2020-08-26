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РБК
РБК

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете, передает Tut.by. По данным издания, она провела с здании СК около 40 минут.В источнике
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RT на русском

Нобелевский лауреат Алексиевич пришла на допрос в СК Белоруссии

RT на русском08:24
Интерфакс

Люди собрались у СК в Минске поддержать вызванную на допрос Алексиевич

Интерфакс07:00
РИА Новости

Алексиевич заявила об отсутствии чувства вины за свою деятельность

РИА Новости07:28
РБК

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

РБК08:17
Газета.Ru

Алексиевич рассказала о допросе в белорусском СК

Газета.Ru08:02
ТАСС

Алексиевич заявила, что белорусская оппозиция нуждается в помощи России

ТАСС07:33
Lenta.ru

Алексиевич отказалась давать показания

Lenta.ru08:32
КП - Беларусь

«Я сказала, что не чувствую, что мы делаем незаконное дело»: на допрос в Следственный комитет пришла Светлана Алексиевич

КП - Беларусь07:51

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости07:27
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Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.
РИА Новостивчера в 09:11
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Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»

Ведомство признало таблетки недоброкачественными Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки "Мукалтин" серии № 91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО "Уралбиофарм", следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург03:55
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В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБК04:48
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Клишас оценил идею расширить полномочия Госсовета

Согласно новым положениям Конституции, глава государства формирует Госсовет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».
Парламентская газета07:19
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