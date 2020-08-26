Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Смотрите также
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
Искусственный интеллект подтвердил существование 50 новых планет
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
Берлинский кинофестиваль сменил номинации на «гендерно-нейтральные»
Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным
МВД Белоруссии испортило паспорта высланных российских журналистов
АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили
Range Rover Evoque получил новый гибридный мотор
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
Танк «Армата» после модернизации могут оснастить пушкой 152-мм калибра
В Псковской области ВАЗ сбил женщину с двумя детьми, малыши погибли
Клишас оценил идею расширить полномочия Госсовета
Певица Штурм показала видео с агрессивным мужем покойной Легкоступовой
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
Тихановская прокомментировала слух о закрытии границ с Россией
В состав оппозиционного совета Белоруссии вошли более тысячи человек
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии
Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете, передает Tut.by. По данным издания, она провела с здании СК около 40 минут.В источнике
Подробнее о событии