Алексиевич стало плохо, ее посетили дипломаты Литвы и Словакии
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Дипломаты Словакии и Литвы прибыли к дому нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, она впустила их в квартиру, сообщает "Интерфакс" 9 сентября По его данным, Алексиевич чувствует себя плохо.В источнике
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В квартиру нобелевского лауреата Алексиевич попытались проникнуть неизвестные
Московский Комсомолец04:47