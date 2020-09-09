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Украина.ру
Украина.ру

Алексиевич стало плохо, ее посетили дипломаты Литвы и Словакии

Дипломаты Словакии и Литвы прибыли к дому нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, она впустила их в квартиру, сообщает "Интерфакс" 9 сентября По его данным, Алексиевич чувствует себя плохо.В источнике
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Коммерсантъ

В квартиру Светланы Алексиевич пытались попасть неизвестные

Коммерсантъ05:21
ТАСС

СМИ: неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

ТАСС05:07
Газета.Ru

Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

Газета.Ru04:35
Известия

Неизвестные попытались проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Алексиевич

Известия04:47
Интерфакс

В квартиру Алексиевич пытаются войти неизвестные

Интерфакс04:45
Московский Комсомолец

В квартиру нобелевского лауреата Алексиевич попытались проникнуть неизвестные

Московский Комсомолец04:47
Эхо Москвы

Западные дипломаты приехали в квартиру Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в Минске

Эхо Москвы07:32
КП - Беларусь

«Вероятно, мне нужно собираться»: Светлана Алексиевич сказала про подозрительных людей возле дома и звонки в дверь

КП - Беларусь06:57

Сбербанк и Mail.ru Group займутся готовкой

Партнеры получат контроль в сервисе "Кухня на районе" Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group "О2О холдинг" получит 84,7% в сервисе экспресс-доставки еды "Кухня на районе", основанном выходцами из Рокетбанка.
Коммерсантъ08:35
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Главы МИД стран G7 назвали Навального жертвой химической атаки

Министры иностранных дел большой семёрки (G7) в совместном заявлении назвали Навального жертвой химической атаки и заявили, что Россия обязана провести тщательное расследование «ужасного нападения с отравлением».
Откровенно RU21:46
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Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР.
ТАССвчера в 10:14
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64 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», вылечились — 53 пациента, зафиксировано три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:33
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