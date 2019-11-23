Фигурное катание
Российская газетаАлена Косторная стала победительницей Гран-при Японии
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Японии, опередив местную фаворитку Рику Кихиру и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
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Российские фигуристы стали вторыми в короткой программе Гран-при в Японии
Говорит Москвавчера в 00:27
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