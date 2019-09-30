Фотографии были сделаны в Калифорнии, на которых фотомодель лежит у бассейна, закинув ногу на ногу. Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Политика Особое мнение: Сергей Марков Политолог Сергей Марков был в программе "Особое мнение".

Общество Мосгорсуд увидел в публикациях СМИ по делу Устинова травлю судьи Мосгорсуд считает, что некоторые публикации СМИ с критикой судебной системы в связи с делом актера Павла Устинова можно рассматривать как вмешательство в правосудие и травлю судьи Алексея Криворучко.

Армия и оружие У МиГ-35 нашли преимущество перед F-35 Радар AN-APG-81 и продвинутые датчики позволят F-35 обнаружить МиГ-35 раньше, после чего пилот выпустит AIM-120.

Политика МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.

Спорт Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.

Футбол Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.

Футбол Рахимов подал в отставку с поста наставника «Ахмата» Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов в прямом эфире заявил о своей отставке.

Футбол Фернандес и Джикия претендуют на премию «Джентльмен года» Болельщикам предлагают проголосовать за одного из 11 футболистов: Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Сергей Рыжиков («Крылья Советов»), Федор Чалов (ЦСКА), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Александр Головин («Монако»), Антон Миранчук («Локомотив»), Антон Шунин («Динамо»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).

Происшествия Беглый заключенный 17 лет скрывался от правосудия в пещере Сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет.

Армия и оружие Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается - с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.

Армия и оружие Иранская оппозиция обвинила власти страны в атаке на Саудовскую Аравию Представитель оппозиционной организации Национальный совет сопротивления Ирана Алирез Джафарзаде заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что приказ о проведении атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии давало высшее руководство страны.

Шоу-бизнес Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Общество ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Здоровье Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Происшествия В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.

Наука Как разобраться в происходящем с климатом. Инструкция В первом же пункте читаем (со ссылкой на раздел 10.3 доклада): «Крайне вероятно (в оригинале extremely likely), что более половины наблюдаемых изменений глобальной средней температуры поверхности земли с 1951 до 2010 гг. было вызвано антропогенным увеличением концентрации парниковых газов, а также другими антропогенными влияниями».

Общество В Магнитогорске уволили детского тренера из-за откровенных фото в сети Детского тренера по кикбоксингу уволили из магнитогорского центра «Максимум» из-за откровенной фотосессиии в сети.

Общество Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.