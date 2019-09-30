Шоу-бизнес

RuNews24.ruRuNews24.ruАлена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Фотографии были сделаны в Калифорнии, на которых фотомодель лежит у бассейна, закинув ногу на ногу. Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами

РИА Новости08:42

Алена Водонаева показала третью ногу

Дни.ру08:10

У Алены Водонаевой нашли третью ногу на фото

Lenta.ru05:08

У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа

StarHit.ru06:00

Из-за неумелого фотошопа у Алены Водонаевой появилась третья нога

Woman.ru05:38

«Третья нога» Водонаевой озадачила подписчиков

РЕН ТВ07:53

Алена Водонаева опубликовала снимок, на котором из-за неудачного фотошопа у нее три ноги

Вокруг ТВ04:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 14:44, Вашингтон
Общество

ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 11:05
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия 03:52
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Армия и оружие

МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Коммерсантъ 13:00
Кино

Появились первые отзывы критиков на новую экранизацию Doom

REGNUM 08:14
Наука

Городской шум защитил сверчков от паразитов

N+1 28 сентября в 13:48
Футбол

Голы Мостового и Нобоа принесли «Сочи» победу над «Ахматом»

Футболисты «Сочи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России переиграли «Ахмат» из Грозного.
ProstoProSport 14:23
Происшествия

Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным

Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве.
RT на русском 05:29
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости 13:19
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Театры

Дочь Марка Захарова завершит его спектакль «Капкан»

РИА Новости 13:55
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Политика

Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

Коммерсантъ вчера в 11:34
Экономика

Америка готовит для Китая страшную кару

Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Происшествия

В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Космос

Индийский посадочный модуль «Викрам» исчез с Луны

Ридус 28 сентября в 05:58
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Шоу-бизнес

Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов

Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Здоровье

Школьники Коми получат бесплатную порцию молока

В Коми учащимся младших классов с сентября 2020 года обеспечат бесплатной порцией молока.
Комиинформ 10:25
Кино

Первый трейлер сериала «Война миров» появился в Сети

Телеканал BBC One выложил на своем YouTube-канале трейлер сериала "Война миров".
Народные новости вчера в 10:09
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Футбол

«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве

«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 03:42
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Политика

МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США

Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.
РИА Новости 14:04
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алёна Водонаева
Российская писательница
Блогер, актриса, российская телеведущая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное