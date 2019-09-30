Фотографии были сделаны в Калифорнии, на которых фотомодель лежит у бассейна, закинув ногу на ногу. Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Общество В гидрометцентре сообщили о возвращении тепла На этой неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода, рассказал «Российской газете» ведущий синоптик гидрометцентра Леонид Ананьев.

Энергетика Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.

Наука Специалисты поделились итогами эксперимента с нейтрино Международная команда специалистов впервые попыталась выяснить массу нейтрино – частиц, которые наполняют нашу Вселенную.

Общество В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах» В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.

Общество Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.

Политика Новосибирских единороссов в Заксобрание поведут Шимкив и Игнатов Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, находящийся с визитом в Новосибирске, утвердил следующую схему: руководитель избирательного штаба по выборам в региональный парламент — действующий глава ЗС Андрей Шимкив, уполномоченный координатор от генсовета ЕР — депутат Госдумы Виктор Игнатов.

Происшествия На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.

Политика Грета Тунберг приглашена в Госдуму Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Политика Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.

Экономика Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.

Авто Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин Объем сделок по продаже автомобилей по трейд-ин вырос в России до трети рынка. Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие автодилеры.

Технологии Тестовая маркировка молочной продукции прошла успешно Крупные производители молочной продукции сообщили об успешном проведении маркировки, сообщают Известия.

Финансы Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.

Политика Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием со дня основания КНР Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР и генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина с 70-летием со дня основания КНР, сообщает агентство Синьхуа.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Политика Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Культура Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера Коллектив театра "Ленком" обратился с просьбой к министру культуры РФ и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров похудел на 30 килограммов Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ рассказал, что «сидит» на строгой диете и уже похудел на 30 килограммов.

Недвижимость Сбербанк снизит ставки по ипотеке Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.