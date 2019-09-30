Шоу-бизнес

RuNews24.ruRuNews24.ruАлена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Фотографии были сделаны в Калифорнии, на которых фотомодель лежит у бассейна, закинув ногу на ногу. Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
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Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами

РИА Новости08:42

Алена Водонаева опубликовала снимок, на котором из-за неудачного фотошопа у нее три ноги

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У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа

StarHit.ru06:00

Из-за неумелого фотошопа у Алены Водонаевой появилась третья нога

Woman.ru05:38

У Алены Водонаевой нашли третью ногу на фото

Lenta.ru05:08

Алена Водонаева показала третью ногу

Дни.ру08:10

«А ноги какие красивые... все три»: в Сети высмеяли горячее фото Алены Водонаевой

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