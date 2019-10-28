Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.

с чего всё началось

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев может возглавить волгоградский «Ротор». Об этом 28 октября сообщает «Матч ТВ». По информации источника, кандидатуру Аленичева рассматривают в правительстве Волгоградской области.

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