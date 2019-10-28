Футбол

REGNUMREGNUMАленичев может стать главным тренером «Ротора»

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев может возглавить волгоградский «Ротор». Об этом 28 октября сообщает «Матч ТВ». По информации источника, кандидатуру Аленичева рассматривают в правительстве Волгоградской области.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Хохлов, Аленичев и Пилипчук — кандидаты на пост главного тренера «Ротора»

Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.
Чемпионат05:22

Подробнее о событии

Хохлов, Аленичев и Пилипчук — кандидаты на пост главного тренера «Ротора»

Чемпионат05:22

Хохлов не подтвердил информацию о работе в «Роторе»

Матч ТВ10:20

Хохлов не подтвердил информацию о работе в «Роторе»

Sportbox.RU10:20

Хохлов: «Никак не могу подтвердить, что возглавлю „Ротор“»

Sport24.ru09:33

Оставьте Меньщикова: волгоградцы о кандидатах на пост наставника «Ротора»

НовостиВолгограда.ру16:03

Хохлов: «Я возглавлю „Ротор“? Не могу подтвердить»

Sport.ru10:13

Аленичев может возглавить «Ротор» («Матч ТВ»)

Sports.ru06:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Армия и оружие

Останки аль-Багдади захоронили в море

27 октября помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью NBC заявил, что с останками аль-Багдади могут поступить так же, как и с телом лидера запрещенной в России «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном.
РБК 15:53
Футбол

Сулейманов показал свою машину за 4 млн и мощностью 750 лошадиных сил

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дал интервью экс-футболисту Евгению Савину для ютуб-канала «КраСава» и рассказал о своем автомобиле.
Sport24.ru 16:26
Политика

Переговоры о транзите газа через Украину обречены на провал

В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину европейским потребителям.
Московский Комсомолец 10:47
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Политика

Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала

Газета.Ru вчера в 22:29
Культура

Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории

Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
АБН вчера в 01:29
Армия и оружие

Глава МВД Украины заявил о поддержке полка «Азов»

Позднее Аваков выступил в защиту «Азова», заявив, что позиция американских политиков может привести к кризису в отношениях с союзниками и ослабить позиции Украины в мире.
РБК 18:51
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Футбол

Гончаренко подал в отставку

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
ProstoProSport 09:46
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске

В Днепропетровске в промзоне на левом берегу 28 октября около 22.00 (23.00 мск) произошел сильный взрыв.
Rusvesna.su 17:32
Происшествия

Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки

Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
РИА Новости 18:33
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева ждут первенца

В Россию Зуева перебралась после знакомства с Козловским, которое произошло на вечеринке общих друзей.
Passion.ru 02:18
Происшествия

На реке Сейба в Курагинском районе может быть размыта еще одна дамба

KrasNews.com 05:04
Происшествия

Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете

РБК 07:47
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Газета.Ru 17:02
Экономика

Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР

Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
REGNUM 06:28
Происшествия

Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»

Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Эхо Москвы 15:30
Общество

Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК 18:44
Происшествия

Военный суд арестовал срочника, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

Газета.Ru 04:28
Общество

Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Политика

Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко

Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском 18:40
Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность

Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Neva.Today 18:34
Путешествия

В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов

Известия 06:57
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.
ToDay News Ufa 13:27
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета 14:50
Авто

Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 09:51
Здоровье

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды

Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Вечерняя Москва 01:11
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на Сахалине

REGNUM 17:57
Политика

Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
Газета.Ru 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное