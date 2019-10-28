Футбол
Матч ТВАленичев может возглавить «Ротор»
Напомним, ранее сам Аленичев заявлял, что готов поработать в первом дивизионе, если у клуба есть задачи и возможности. После 20 туров первенства ФНЛ волгоградцы занимают третье место, на два очка отставая от «Химок» и на шесть — от «Торпедо». Команду возглавляет Игорь Меньщиков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Авто
Lamborghini анонсировала гоночный суперкар
Тарантас Ньюс 02:23
Происшествия
Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти
Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 05:22
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием.
REGNUM 06:21
Политика
Евросоюз согласился отсрочить Brexit еще на три месяца
Лидеры стран Евросоюза согласились одобрить запрос властей Великобритании об очередной отсрочке выхода страны из ЕС (Brexit).
РБК 06:01
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
РИА Новости 02:45
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
Mirmol.ru 25 октября в 09:02
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
ТАСС 02:54
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Московский Комсомолец вчера в 18:15
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян в ближайшее время.
Газета.Ru 05:36
Политика
Зеленский оценил разговор с националистами в Донбассе
ФАН 26 октября в 12:44
Кино
Премьера нового фильма Андрея Кончаловского состоялась в Риме
Премьера фильма «Грех» российского режиссёра Андрея Кончаловского прошла в Италии.
News.ru 05:44
Наука
Ученые узнали, что скрывается внутри древней мумии кошки
Исследователи из Франции смогли выяснить, что скрывается внутри мумии кошки, изготовленной в Древнем Египте.
Planet Today 02:45
Футбол
Игрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление
Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур принес извинения главному тренеру команды Леониду Слуцкому за оскорбление.
Матч ТВ 06:20
Фигурное катание
Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп
В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Bethub.org вчера в 16:36
Здоровье
Средний возраст диагностики рака растёт в РФ
Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
News.ru вчера в 23:23
Происшествия
Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга
ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.
Вести.Ru 03:34
Теннис
Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Париже
Швейцарец Роджер Федерер принял решение пропустить "Мастерс" в Париже.
GoTennis.ru 05:23
Экономика
Алексей Кудрин назвал главный недостаток нацпроектов
Позже в разговоре с журналистами Алексей Кудрин отметил, что сейчас система управления нацпроектами – это сложная иерархия уровней, на каждом из которых есть показатели.
ФедералПресс 05:09
Происшествия
Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента
Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
RT на русском 06:32
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России
Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России, задержан в Польше.
Известия 06:48
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Армия и оружие
ВМС США ввели в строй боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis
Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).
RT на русском 26 октября в 16:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37