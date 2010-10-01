РПЛ

Матч ТВМатч ТВАленичев может возглавить «Ротор»

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По данным matchtv.ru, в Правительстве Волгоградской области рассматривают кандидатуру Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Ротора», перед которым стоит задача выхода в РПЛ. Ранее Аленичев уже выводил в премьер-лигу тульский «Арсенал» и «Енисей».
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Аленичев может возглавить «Ротор»

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