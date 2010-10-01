РПЛ
Матч ТВАленичев может возглавить «Ротор»
По данным matchtv.ru, в Правительстве Волгоградской области рассматривают кандидатуру Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Ротора», перед которым стоит задача выхода в РПЛ. Ранее Аленичев уже выводил в премьер-лигу тульский «Арсенал» и «Енисей».
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Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
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«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции «дочки» «Газпрома»
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.
Газета.Ru 03:53
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Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 03:37
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«Шоколадная» чиновница снова оскандалилась
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Тысячи иностранных раждан обращаются за политическим убежищем с целью получения регистрации в стране и права на работу после туристического визита в Израиль.
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Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой
«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.
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