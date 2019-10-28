Футбол

ProstoProSportProstoProSportАленичева могут назначить на пост наставника «Ротора»

Аленичев в прошлом сезоне был уволен с поста главного тренера «Енисея», Хохлова отправили в отставку с должности наставника «Динамо» в этом сезоне, а Пилипчук входил в штаб «Спартака» при Массимо Каррере, после чего работал в минском «Динамо».
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Хохлов, Аленичев и Пилипчук — кандидаты на пост главного тренера «Ротора»

Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.
Чемпионат05:22

Подробнее о событии

Хохлов, Аленичев и Пилипчук — кандидаты на пост главного тренера «Ротора»

Чемпионат05:22

Хохлов не подтвердил информацию о работе в «Роторе»

Матч ТВ10:20

Хохлов не подтвердил информацию о работе в «Роторе»

Sportbox.RU10:20

Хохлов: «Никак не могу подтвердить, что возглавлю „Ротор“»

Sport24.ru09:33

Оставьте Меньщикова: волгоградцы о кандидатах на пост наставника «Ротора»

НовостиВолгограда.ру16:03

Хохлов: «Я возглавлю „Ротор“? Не могу подтвердить»

Sport.ru10:13

Аленичев может возглавить «Ротор» («Матч ТВ»)

Sports.ru06:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 16:16, Вашингтон
Шоу-бизнес

Стас Пьеха перенес инфаркт в 34 года

Свободная Пресса вчера в 17:21
Общество

Власти Подмосковья рассказали о создании рабочих мест в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о создании рабочих мест в регионе, сообщает телеканал «360».
RT на русском 12:45
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Автоспорт

Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать

На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
F1news.ru 08:50
Здоровье

Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС

Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
АМИТЕЛ вчера в 23:10
Политика

Названа дата голосования по резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей США определила дату, когда пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.
Московский Комсомолец 15:59
Общество

Алюминиевая копия Дзюбы украдена в Подольске

Евро-футбол.ру 14:11
Политика

В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа

В Брюсселе завершились трехсторонние консультации России, Украины и Евросоюза по транзиту газа.
Газета.Ru 12:22
Политика

Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ 15:50
Общество

В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»

В Ялте (Крым) будет создана игорная зона «Золотой берег».
Lenta.ru 05:35
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru 13:18
Общество

Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Политика

В Раде заявили о возвращении фашизма на Украину

Во время празднования годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма в страну, сообщает RT.
Газета.Ru 15:45
Экономика

В Волгоградской области вторичное жилье дорожает быстрее новостроек

Средняя цена продажи квартир в Волгоградской области в III квартале 2019 года на первичном рынке составила 45,4 тыс. рублей, на вторичном рынке – 41,4 тыс. рублей за квадратный метр общей площади.
Высота 102 10:00
Экономика

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерфакс 13:40
Армия и оружие

США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море.
РИА Новости 13:51
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 26 октября в 03:22
Здоровье

Скворцова рассказала о новациях в диспансеризации граждан

С 2020 года возросшие расходы позволят проводить более сложные методы исследования в рамках диспансеризации граждан.
REGNUM 02:40
Общество

В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru 11:29
Политика

Оружие добровольцев вывезли из Донбасса

Украинский министр внутренних дел Вадим Троян сообщил, что из Золотого-4 возле линии разведения сил в Донбассе было вывезено оружие добровольческих отрядов.
Газета.Ru 01:27
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Армия и оружие

Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
RT на русском 15:21
Фигурное катание

Фигуристка Трусова триумфально выступила на этапе Гран-при в Канаде

Юная российская фигуристка Александра Трусова побила мировой рекорд по набранным баллам в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде, а также по сумме двух программ.
МИР 24 26 октября в 18:17
Общество

Избившего жену российского священника отстранили от службы

Lenta.ru 03:38
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание в отелях

Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
Газета.Ru 14:56
Энергетика

Минфин: нефть принесет бюджету дополнительные 2 трлн рублей

Налоговый маневр в нефтяной отрасли принесет российскому бюджету дополнительно до 2 трлн рублей, подсчитали в Минфине.
Газета.Ru 15:01
Политика

Трамп назвал Зеленского президентом России

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное