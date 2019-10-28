Футбол
ProstoProSportАленичева могут назначить на пост наставника «Ротора»
Аленичев в прошлом сезоне был уволен с поста главного тренера «Енисея», Хохлова отправили в отставку с должности наставника «Динамо» в этом сезоне, а Пилипчук входил в штаб «Спартака» при Массимо Каррере, после чего работал в минском «Динамо».
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.Чемпионат05:22
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