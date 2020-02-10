Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. В распоряжении Super оказалось письмо, адресованное директору 37-летней звезды Интернета с приглашением на беседу.

с чего всё началось

Звезду телевидения Алену Водонаеву вызвали в полицию для беседы по поводу провокационного поста в Instagram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь идет о недавнем посте, в котором бывшая резидент "Дома-2" комментировала демографические процессы в стране.

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

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