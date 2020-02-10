Общество

Российская газетаРоссийская газетаАлену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Звезду телевидения Алену Водонаеву вызвали в полицию для беседы по поводу провокационного поста в Instagram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь идет о недавнем посте, в котором бывшая резидент "Дома-2" комментировала демографические процессы в стране.
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с чего всё началось

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»

Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. В распоряжении Super оказалось письмо, адресованное директору 37-летней звезды Интернета с приглашением на беседу.
Super.ru11:48

Подробнее о событии

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой из-за ее публикации в Instagram

ТАСС14:35

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Lenta.ru15:10

Водонаеву вызвали в полицию из-за слов о «необразованном быдле»

Телеканал 360°12:31

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram

РИА Новости13:16

Водонаеву вызвали в полицию после заявлений про демографию

Газета.Ru14:30

Водонаеву вызвали в полицию после слов о рожающем быдле

URA.Ru12:23

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»

Super.ru11:48
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Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
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Ибрагимович забил и сделал голевой пас в первом тайме миланского дерби

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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Путин встретится с главой Минстроя Якушевым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:15
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Эд Вудворд: «Вернуть „МЮ“ в борьбу за победу в АПЛ и ЛЧ – это главная цель каждого в клубе»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд поделился мнением о трансферной активности клуба.
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Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома

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Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Газета.Ru 09:59
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В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика

Организаторы фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm в Беларуси выпустили на YouTube необычное приглашение для популярного актера Киану Ривза.
Российская газета 08:42
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

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Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
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В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
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США начали вывод войск из Ирака

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Samsung показала изгибаемый Galaxy Z Flip в рекламе во время Оскара

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Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку

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Происшествия

Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
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Минздрав рассказал, где будут находиться эвакуированные из Уханя украинцы

Граждан Украины, которых во вторник эвакуируют из Уханя, поместят на карантин в учреждения санаторного типа.
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Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
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Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
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Со спутника «Электро-Л» №3 получены первые снимки Земли

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Urals дешевеет в долларах и рублях

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В ранней Вселенной обнаружили необычную массивную галактику

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Блогер, актриса, российская телеведущая.
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