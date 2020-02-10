Общество
Российская газетаАлену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Звезду телевидения Алену Водонаеву вызвали в полицию для беседы по поводу провокационного поста в Instagram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь идет о недавнем посте, в котором бывшая резидент "Дома-2" комментировала демографические процессы в стране.
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с чего всё началось
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»
Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. В распоряжении Super оказалось письмо, адресованное директору 37-летней звезды Интернета с приглашением на беседу.Super.ru11:48
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Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
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Одним из вариантов является форвард "Торино" Симоне Дзадза, который успел засветиться в "Ювентусе" (8 голов), "Валенсии" (19 голов), "Вест Хэме" (за английский клуб не забивал).
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
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Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
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Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Эд Вудворд: «Вернуть „МЮ“ в борьбу за победу в АПЛ и ЛЧ – это главная цель каждого в клубе»
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд поделился мнением о трансферной активности клуба.
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Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
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В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика
Организаторы фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm в Беларуси выпустили на YouTube необычное приглашение для популярного актера Киану Ривза.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
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Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
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В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
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Эмери: обыграл бы «Барселону» в Лиге чемпионов с VAR
Экс-наставник "Арсенала" и "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери порассуждал о том, почему не смог выиграть Лигу чемпионов с парижским грандом.
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Samsung показала изгибаемый Galaxy Z Flip в рекламе во время Оскара
Всего за пару дней до намеченного анонса во время мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоится 11 февраля, Samsung выпустила содержательную рекламу Galaxy Z Flip прямо во время 92-й церемонии вручения Оскара.
Экономика
Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку
В пятницу Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.
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Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
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Минздрав рассказал, где будут находиться эвакуированные из Уханя украинцы
Граждан Украины, которых во вторник эвакуируют из Уханя, поместят на карантин в учреждения санаторного типа.
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Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
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Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
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В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
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Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
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Со спутника «Электро-Л» №3 получены первые снимки Земли
Метеорологический спутник «Электро-Л» №3 передал в наземный центр первые снимки с геостационарной орбиты, 7 февраля сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Энергетика
Urals дешевеет в долларах и рублях
Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
Космос