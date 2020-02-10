Общество

Российская газетаРоссийская газетаАлену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Звезду телевидения Алену Водонаеву вызвали в полицию для беседы по поводу провокационного поста в Instagram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь идет о недавнем посте, в котором бывшая резидент "Дома-2" комментировала демографические процессы в стране.
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с чего всё началось

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»

Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. В распоряжении Super оказалось письмо, адресованное директору 37-летней звезды Интернета с приглашением на беседу.
Super.ruвчера в 11:48

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Полиция проводит проверку в отношении Водонаевой

РЕН ТВвчера в 23:52

Телеведущая Алена Водонаева вызвана на беседу в полицию из-за призывов «не рожать государству рабов»

Эхо Москвывчера в 22:00

Водонаеву вызвали в полицию из-за слов о «необразованном быдле»

Телеканал 360°вчера в 12:31

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Lenta.ruвчера в 15:10

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram

РИА Новостивчера в 13:16

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой из-за ее публикации в Instagram

ТАССвчера в 14:35

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»

Super.ruвчера в 11:48
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Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ

РИА Новости вчера в 23:06
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
BFM.ru вчера в 11:32
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Политика

В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
РИА Новости 01:39
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Гаджеты

Появился официальный трейлер линейки Samsung Galaxy S20

The GEEK 00:21
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru вчера в 05:56
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Кино

«Жизнь только начинается»: фильму «Москва слезам не верит» – 40

Сегодня исполняется 40 лет с момента выхода на экраны знаменитого фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 23:41
Политика

Филиппины прекращают действие военного договора с США

Договор о статусе иностранных вооруженных сил (Visiting Forces Agreement) был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
ТАСС 01:19
Технологии

В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 01:34
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры

Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
ИнфоСМИ вчера в 12:51
Авто

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться уже в марте

Средства, выделенные государством на программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 год, могут закончиться уже в марте.
Автоновости дня 00:13
Здоровье

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru вчера в 20:15
Здоровье

В Челябинске решат вопрос о продлении карантина в школах

11 февраля состоится очередное заседание городского штаба по гриппу, на котором будет принято соответствующее решение, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Губерния (г. Челябинск) 09 февраля в 07:23
Армия и оружие

Экипаж фрегата «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ

На полигонах флота в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
ANNA-News вчера в 11:00
Футбол

Панченко: считаю, что правильно покинул ЦСКА

Панченко в 2016 году перешел из ЦСКА в "Динамо" на правах аренды. В июле 2017 года динамовцы выкупили права на нападающего.
РИА Новости 00:37
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Общество

«Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха

Как "Ростех" сможет следить за воздухом В ноябре 2019 года под руководством занимавшего тогда должность помощника президента, а теперь первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание с участием "Ростеха" и Росприроднадзора, посвященное цифровизации проекта мониторинга качества воздуха.
РБК вчера в 16:00
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими алкоголиками»

Число больных алкоголизмом в России составляет около 2% населения страны. Однако почти треть россиян являются «тихими алкоголиками».
Рифей-Пермь вчера в 07:28
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Общество

Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса

Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.
РБК вчера в 23:00
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое называли основным претендентом на достройку газопровода «Северный поток-2», 9 февраля вышло из порта Находки.
Коммерсантъ 09 февраля в 22:10
Кино

«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам

Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.
ТАСС 01:10
Общество

Похолодание придет в Москву в выходные

Похолодание придет в Москву в выходные дни и установится ясная погода, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москва 24 00:18
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Блогер, актриса, российская телеведущая.
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