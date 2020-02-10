Общество
Российская газетаАлену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Звезду телевидения Алену Водонаеву вызвали в полицию для беседы по поводу провокационного поста в Instagram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь идет о недавнем посте, в котором бывшая резидент "Дома-2" комментировала демографические процессы в стране.
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с чего всё началось
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»
Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. В распоряжении Super оказалось письмо, адресованное директору 37-летней звезды Интернета с приглашением на беседу.Super.ruвчера в 11:48
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Политика
Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз
Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач для нее, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
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Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
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Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
Происшествия
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Экономика
Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе
Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
Общество
Прибавку к зарплате в новом году получили лишь 8% россиян
Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году.
Технологии
Профессор СВФУ выиграла грант РФФИ в размере двухсот тысяч евро
Как сообщила Инга Никулкина, выигранный грант обеспечит проведение исследований в течение пяти лет.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Происшествия
Украденный в детстве отцом россиянин нашел мать через 20 лет
Россиянин, который в детстве был украден отцом, через 20 лет нашел свою мать в Волгоградской области и впервые получил паспорт.
Футбол
Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Общество
Купленная в Туле вареная колбаса «взорвалась» прямо на столе
Жительница Тулы Елена Брусенцева поделился в социальных сетях историей о том, как у нее «взорвалась» колбаса.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Экономика
Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Экономика
Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса
Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Космос
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Кино
Появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
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