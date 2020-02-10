Общество

Российская газетаРоссийская газетаАлену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Звезду телевидения Алену Водонаеву вызвали в полицию для беседы по поводу провокационного поста в Instagram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь идет о недавнем посте, в котором бывшая резидент "Дома-2" комментировала демографические процессы в стране.
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с чего всё началось

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»

Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. В распоряжении Super оказалось письмо, адресованное директору 37-летней звезды Интернета с приглашением на беседу.
Super.ruвчера в 11:48

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Полиция проводит проверку в отношении Водонаевой

РЕН ТВвчера в 23:52

Телеведущая Алена Водонаева вызвана на беседу в полицию из-за призывов «не рожать государству рабов»

Эхо Москвывчера в 22:00

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Lenta.ruвчера в 15:10

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой из-за ее публикации в Instagram

ТАССвчера в 14:35

Водонаеву вызвали в полицию после заявлений про демографию

Газета.Ruвчера в 14:30

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram

РИА Новостивчера в 13:16

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»

Super.ruвчера в 11:48
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Политика

Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач для нее, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс вчера в 09:15
Политика

Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

Lenta.ru вчера в 23:36
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Политика

Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей

РБК вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Суть событий вчера в 01:09
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru вчера в 22:01
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
ФАН вчера в 09:12
Происшествия

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru вчера в 16:16
Экономика

Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе

Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
REGNUM вчера в 23:11
Общество

Прибавку к зарплате в новом году получили лишь 8% россиян

Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году.
Псковское агентство информации 00:00
Технологии

Профессор СВФУ выиграла грант РФФИ в размере двухсот тысяч евро

Как сообщила Инга Никулкина, выигранный грант обеспечит проведение исследований в течение пяти лет.
Якутия Daily вчера в 21:56
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
РБК 09 февраля в 19:45
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru 09 февраля в 23:42
Происшествия

Украденный в детстве отцом россиянин нашел мать через 20 лет

Россиянин, который в детстве был украден отцом, через 20 лет нашел свою мать в Волгоградской области и впервые получил паспорт.
Lenta.ru вчера в 22:31
Футбол

Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома

Матч ТВ вчера в 13:19
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Гаджеты

Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10

Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Российская газета вчера в 05:59
Общество

Купленная в Туле вареная колбаса «взорвалась» прямо на столе

Жительница Тулы Елена Брусенцева поделился в социальных сетях историей о том, как у нее «взорвалась» колбаса.
iReactor вчера в 23:44
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
РИА Новости вчера в 11:53
Экономика

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Известия вчера в 18:53
Экономика

Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса

Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Lenta.ru вчера в 12:40
Космос

Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца

Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
РИА Новости вчера в 06:58
Кино

Появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Mockva.ru вчера в 22:35
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:49
Музыка

Ницой раскритиковала отборочный тур Евровидения за русский язык

Известия вчера в 22:45
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