По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.

с чего всё началось

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.

Общество Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 488

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 961

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 768

Фигурное катание Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. 19

Общество В Калининградской области 15 человек заболели коронавирусом В Калининградской области за прошедшие сутки у еще 15 человек зафиксировали заражение коронавирусом,передает 18 июля пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Политика Депутат Рады назвал способ спасти Украину Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. 248

Футбол Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге» На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.

Здоровье В Омской области умерли уже 50 человек с коронавирусной инфекцией В Омской области известно уже о 50 летальных исходах, о трёх федеральный оперштаб сообщил сегодня.

Политика Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия. 127

Авто Toyota презентовала обновленную Toyota Camry Японская компания Toyota представила обновленную модель Toyota Camry для североамериканского рынка. 25

Политика Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе. 19

Экономика Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ «Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки. 317

Общество Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. 2