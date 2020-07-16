Финансы
Вести.RuРублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Последнюю неделю доллар колеблется на биржевых торгах в диапазоне 70-71 рубль, евро – 80-81 рубль.
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с чего всё началось
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.Российская газета15 июля в 23:00
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Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
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Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
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Фигурное катание
Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
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В Калининградской области за прошедшие сутки у еще 15 человек зафиксировали заражение коронавирусом,передает 18 июля пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
АиФ Калининград 04:09
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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: все дороги ведут на «Уэмбли»
Предлагаем наш прогноз на матч полуфинала Кубка Англии, в котором 18 июля «Арсенал» принимает «Манчестер Сити».
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CT news вчера в 15:05
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Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru вчера в 14:42
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Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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В Омской области умерли уже 50 человек с коронавирусной инфекцией
В Омской области известно уже о 50 летальных исходах, о трёх федеральный оперштаб сообщил сегодня.
НГС55 03:41
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
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В Калмыкии за пособничество террористам задержан начальник колонии № 2
В Калмыкии за пособничество террористической ячейке задержан начальник колонии №2 Павел Батаев.
МонаВиста вчера в 12:00
Здоровье
Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России
Затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем.
Известия вчера в 15:52
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Toyota презентовала обновленную Toyota Camry
Японская компания Toyota представила обновленную модель Toyota Camry для североамериканского рынка.
NewInform вчера в 03:23
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Жирная рыба защищает мозг от негативных факторов загрязненной среды
ToDay News Ufa 16 июля в 11:50
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Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе.
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В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
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«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
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Газета.Ru вчера в 23:50
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Интернет
Twitter объяснил механизм взлома аккаунтов знаменитостей и бизнесменов
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Общество
За сутки в мире выявлено более 237 тысяч случаев коронавируса
Более 237 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом было зафиксировано в мире за последние сутки, общее число заболевших достигло 13 616 593.
RT на русском вчера в 17:21