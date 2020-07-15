Экономика

Profinance.ruProfinance.ruАльфа-Банк пророчит рублю укрепление на 8,5%

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По мнению экспертов Альфа-Банка, рубль все еще может укрепиться к доллару в текущем квартале и достигнуть 65 за единицу американской валюты. С учетом текущих уровней в паре USDRUB, такие ожидания предполагают рост рубля на 8,5%.
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При снижении опасений по поводу санкций возрастет потенциал укрепления рубля

Finam.Ru15 июля в 08:15

Альфа-Банк пророчит рублю укрепление на 8,5%

Profinance.ru15 июля в 07:46
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