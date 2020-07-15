Экономика
Profinance.ruАльфа-Банк пророчит рублю укрепление на 8,5%
По мнению экспертов Альфа-Банка, рубль все еще может укрепиться к доллару в текущем квартале и достигнуть 65 за единицу американской валюты. С учетом текущих уровней в паре USDRUB, такие ожидания предполагают рост рубля на 8,5%.
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Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
РИА Новости 04:19
Наука
Судно с учёными и студентами направится в экспедицию в Баренцево море
Научно-исследовательское судно с российскими учёными и более чем 20 студентами вузов направится в экспедицию из Калининграда в северо-западный сектор Баренцева моря.
RT на русском 05:27
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Экономика
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
Спорт
Сергей Шубенков показал ответ Минспорта РФ на письмо Путину
Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков опубликовал ответ Министерства спорта РФ на открытое письмо российских легкоатлетов к президенту России Владимиру Путину в связи с ситуацией во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Спорт день за днем 04:12
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Общество
За сутки в мире выявлено более 237 тысяч случаев коронавируса
Более 237 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом было зафиксировано в мире за последние сутки, общее число заболевших достигло 13 616 593.
RT на русском вчера в 17:21
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Общество
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 06:25
Здоровье
В Астраханской области за сутки коронавирусом заболели 58 человек
За прошедшие сутки в Астраханской области было выявлено еще 58 случаев заболевания COVID-19.
Блокнот Астрахань вчера в 04:48
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК вчера в 05:40
Футбол
Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком»
Комментируя видеозапись, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул на то, что петербургский клуб в полуфинале Кубка России сделает со «Спартаком» то же самое, что Дзюба сделал на ролике с Азмуном.
Sport.rbc.ru вчера в 16:53
Путешествия
Отели и гостиницы Сочи заполнены на 90%
В Сочи почти не осталось свободных мест в гостиницах и отелях. Они заполнены на 90%, сообщили Накануне.RU в администрации города.
Накануне.Ru вчера в 13:45
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
Кино
Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Piter.tv вчера в 08:37
Армия и оружие
США планируют наладить производство вооружения СССР
RuNews24.ru 03:52
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 05:32
Шоу-бизнес
Анна Михалкова напугала поклонников болезненной худобой
Заметно постройневшая актриса вызвала много вопросов своей болезненной худобой. Посвежевшая Михалкова рассуждала о лете.
News.ru вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе.
Известия вчера в 23:11
Футбол
Агент Гайча подтвердил переход в ЦСКА
Аргентинский форвард Адольфо Гайч подписал контракт с ЦСКА. Эту информацию подтвердил Metaratings его агент Матиас Фавано.
Спорт день за днем 16 июля в 05:35
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Происшествия
В регионе коронавирус за сутки подтвердился у приезжего из Нальчика
В Калининградской области коронавирус за сутки подтвердился у приезжего из Нальчика.
Клопс 16 июля в 05:01
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53