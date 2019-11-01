Экономика
Единый банкАльфа-Банк снижает ставки на рефинансирование ипотеки
До 85% увеличен кредит по готовому жилью. В случае рефинансирования ипотеки Альфа-Банк решил отказаться от начисления дополнительных процентов при оформлении кредита по двум документам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рефинансирование ипотеки: что важно знать и к чему готовиться
Радио Комсомольская правда09 ноября в 05:16
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:00, Ашберн
Футбол
Канте: «Хочу завершить карьеру в „Челси“»
Полузащитник "Челси" Нголо Канте рассказал, что хотел бы продолжить выступать за нынешний клуб как можно дольше:Конечно, я хотел бы завершить карьеру в "Челси".
Soccer.ru вчера в 10:26
Политика
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая
Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК вчера в 19:25
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 02:14
Футбол
Ювентус — Милан 1:0
34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Происшествия
В Екатеринбурге на мосту обнаружили мешок в форме трупа человека
ТагилСити.ру вчера в 23:39
Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
RT на русском вчера в 04:06
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
«Почта России» с 15 ноября сократит нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.
РБК вчера в 23:52
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости вчера в 07:43
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК 09 ноября в 20:47
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru 09 ноября в 07:11
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан вчера в 22:56
Происшествия
Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
Собеседник вчера в 08:16
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 09 ноября в 13:26
Авто
Автомобили дорожают при падении спроса
Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке».
Коммерсантъ вчера в 17:25
Единоборства
Менеджер Волкова назвал сумму гонорара бойца за UFC Fight Night 163
Иван Банников, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, назвал ориентировочную сумму гонорара спортсмена за выступление на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 163 в Москве.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Полностью отказались от наличных денег только 2% россиян
Большинство россиян не могут полностью отказаться от наличных из-за отсутствия интернета в удаленных населенных пунктах, а также отсутствия инфраструктуры для приема карт в малых торговых точках и предприятиях сферы услуг.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Происшествия
Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре
Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.
Известия вчера в 05:24
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro вчера в 10:51
Экономика
К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые
Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
Ведомости вчера в 15:39
Футбол
Тренер «Оренбурга» назвал судейство в матче с «Уфой» неадекватным
Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов раскритиковал работу судей в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (0:0).
News.ru вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру вчера в 05:25
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Красная весна 09 ноября в 07:08
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru вчера в 21:23
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
Трамп назвал обогащение урана Ираном «очень плохим шагом»
Президент США Дональд Трамп считает «очень плохим шагом» решение Ирана обогащать уран.
Телеканал 360° вчера в 23:56