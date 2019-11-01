Экономика
Единый банкАльфа-Банк снижает ставки на рефинансирование ипотеки
До 85% увеличен кредит по готовому жилью. В случае рефинансирования ипотеки Альфа-Банк решил отказаться от начисления дополнительных процентов при оформлении кредита по двум документам.
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Рефинансирование ипотеки: что важно знать и к чему готовиться
Радио Комсомольская правда09 ноября в 05:16
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:00, Ашберн
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На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.
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Стрельбу из карабина «Сайга» открыл стажер службы ДПС накануне, 10 ноября. Второй пострадавший с серьезными ранениями был госпитализирован.
Московский Комсомолец 03:10
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Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
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Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
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РБК 01:59
Наука
Ученые объяснили «иммунитет» к раку у древних людей
Экономика сегодня вчера в 06:56
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Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
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Силуанов назвал число самозанятых предпринимателей
Более 260 тысяч российских предпринимателей зарегистрировались как самозанятые с начала эксперимента.
Газета.Ru 04:32
Происшествия
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Бригаду рабочих, которые спасли провалившуюся под лед собаку на Шарташе, этим утром лично поблагодарил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.
Екатеринбург Онлайн 01:46
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В США научились делать водку из воды и воздуха
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Yohei Osada / Globallookpress Тренер по фигурному катанию Брайан Орсер заявил, что его подопечная — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева — находится сейчас в лучшей форме за всю свою карьеру и абсолютно готова к выступлению на этапе Гран-при в Москве, передает ТАСС.
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Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
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Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного
Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
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Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
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Поиски останков убитой выпускницы СПбГУ завершены
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