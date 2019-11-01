Экономика

Единый банкЕдиный банкАльфа-Банк снижает ставки на рефинансирование ипотеки

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До 85% увеличен кредит по готовому жилью. В случае рефинансирования ипотеки Альфа-Банк решил отказаться от начисления дополнительных процентов при оформлении кредита по двум документам.
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