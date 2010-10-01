Недвижимость
Sibnovosti.ruАльфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
С 6 ноября 2019 года Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам. Теперь клиенты могут рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, по ставке от 8,69%.
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Рефинансирование ипотеки: что важно знать и к чему готовиться
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