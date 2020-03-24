Коронавирус
РБК«Альфа-Групп» отдаст 1 млрд руб. прибыли А1 на борьбу с коронавирусом
Акционеры «Альфа-Групп» решили отдать годовую прибыль компании А1, которая входит в консорциум, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании, которое поступило в распоряжение РБК.
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Акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвестиционной компании А1 в размере 1 млрд рублей Оперативному штабу по противодействию коронавирусу на борьбу с его распространением, сообщил ТАСС президент "Альфа-групп" Вадим Зингман.ТАССвчера в 07:24
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Акционеры «Альфа-групп» передадут годовую прибыль А1 на борьбу с коронавирусом
Ведомостивчера в 09:48
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