Акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвестиционной компании А1 в размере 1 млрд рублей Оперативному штабу по противодействию коронавирусу на борьбу с его распространением, сообщил ТАСС президент "Альфа-групп" Вадим Зингман.

с чего всё началось

Акционеры «Альфа-Групп» решили отдать годовую прибыль компании А1, которая входит в консорциум, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании, которое поступило в распоряжение РБК.

«Альфа-Групп» отдаст 1 млрд руб. прибыли А1 на борьбу с коронавирусом

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