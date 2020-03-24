Коронавирус

РБКРБК«Альфа-Групп» отдаст 1 млрд руб. прибыли А1 на борьбу с коронавирусом

Акционеры «Альфа-Групп» решили отдать годовую прибыль компании А1, которая входит в консорциум, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании, которое поступило в распоряжение РБК.
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с чего всё началось

Альфа-групп передаст годовую прибыль А1 в 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвестиционной компании А1 в размере 1 млрд рублей Оперативному штабу по противодействию коронавирусу на борьбу с его распространением, сообщил ТАСС президент "Альфа-групп" Вадим Зингман.
ТАССвчера в 07:24

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Альфа-групп передаст годовую прибыль А1 в 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

ТАССвчера в 07:24

Акционеры «Альфа-групп» передадут годовую прибыль А1 на борьбу с коронавирусом

Ведомостивчера в 09:48

«Альфа-групп» Фридмана и партнеров отдаст 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Forbesвчера в 09:26

«Альфа-Групп» отдаст 1 млрд руб. прибыли А1 на борьбу с коронавирусом

РБКвчера в 10:50

Миллиард рублей годовой прибыли А1 Альфа-групп передает на борьбу с COVID-19

Вести.Ruвчера в 09:45

Акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвестиционной компании А-1 на борьбу с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 11:26

A1 передаст России годовую прибыль в 1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 12:49
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Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
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Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel

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Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
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В Якутии сообщили о трех новых подтвержденных случаях коронавируса

Новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены три предварительно положительных анализа на коронавирус, сделанные якутскими врачами, всего в республике зарегистрировано 10 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 00:00
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Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Общество

У пациента в Исландии нашли сразу два штамма коронавируса

Один из пациентов исландской больницы оказался заражен сразу двумя штаммами COVID-19.
Рамблер вчера в 15:18
Политика

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

Один из пациентов больницы в Коммунарке, которую накануне посетил президент России Владимир Путин, рассказал о визите главы государства в его палату.
ФАН вчера в 20:12
Единоборства

Бой Хабиба и Фергюсона может пройти во Флориде

Титульный бой Абсолютного бойцовского турнира (UFC) между дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсоном может пройти во Флориде.
Газета.Ru вчера в 23:39
Общество

ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
РИА Новости вчера в 14:42
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Армия и оружие

National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО

Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
РИА Новости вчера в 22:14
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В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москвы, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

В Италии российских военных врачей отправят в Бергамо

В Италию из России прибыли 14 военно-транспортных самолетов Воздушно-космических сил РФ.
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Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Политика

Киев начал переговоры о реструктуризации внешнего долга

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами.
Российская газета вчера в 01:30
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
REGNUM вчера в 14:17
Общество

Глава ВОЗ объявил об ускорении пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил об ускорении распространения пандемии коронавируса.
Петербургский дневник 23 марта в 14:41
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В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолет Шойгу в Сирию

РБК 23 марта в 11:07
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Evo-rus.com вчера в 03:36
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Китай снимает карантин в провинции Хубэй

Ограничения будут сняты с границ провинции в среду, 25 марта. А в Ухане это произойдет только 8 апреля.
Gazeta.SPb вчера в 05:54
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 23 марта в 16:10
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК вчера в 13:29
Здоровье

В Омске на домашнем карантине находится 1807 человек

Напомним, что накануне количество омичей, находящихся на карантине, составляло 1205 человек. За сутки изолировали ещё 602 человека.
АиФ Омск 23 марта в 00:09
Здоровье

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
РИА Новости вчера в 20:23
Армия и оружие

На борту авианосца США у военных нашли коронавирус

Из 5000 человек, которые находятся на борту авианосца, три тысячи являются моряками, остальные — гражданские и военные специалисты.
Daily Storm вчера в 16:05
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 23 марта в 03:27
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