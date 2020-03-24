Коронавирус

РБКРБК«Альфа-Групп» отдаст 1 млрд руб. прибыли А1 на борьбу с коронавирусом

Акционеры «Альфа-Групп» решили отдать годовую прибыль компании А1, которая входит в консорциум, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании, которое поступило в распоряжение РБК.
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с чего всё началось

Альфа-групп передаст годовую прибыль А1 в 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвестиционной компании А1 в размере 1 млрд рублей Оперативному штабу по противодействию коронавирусу на борьбу с его распространением, сообщил ТАСС президент "Альфа-групп" Вадим Зингман.
ТАСС07:24

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Альфа-групп передаст годовую прибыль А1 в 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

ТАСС07:24

«Альфа-Групп» отдаст 1 млрд руб. прибыли А1 на борьбу с коронавирусом

РБК10:50

«Альфа-групп» Фридмана и партнеров отдаст 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Forbes09:26

Акционеры «Альфа-групп» передадут годовую прибыль А1 на борьбу с коронавирусом

Ведомости09:48

Миллиард рублей годовой прибыли А1 Альфа-групп передает на борьбу с COVID-19

Вести.Ru09:45

Акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвестиционной компании А-1 на борьбу с коронавирусом

Эхо Москвы11:26

Акционеры «Альфа-групп» пожертвовали 1 миллиард на борьбу с коронавирусом

ФедералПресс10:35
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
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В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
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ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым

Центробанк России рекомендует банкам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, чье положение ухудшилось из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Обнаруженный троянец может загружать и выполнять команды от своего оператора, собирать различную информацию с атакованной машины и отправлять её на командно-контрольный сервер, а также обновляться до более новой версии.
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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

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Известия 00:55
Шоу-бизнес

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Липецкий губернатор вступил в «Единую Россию»

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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv вчера в 14:10
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

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Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
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Общество

На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом

На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.
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Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
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"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
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Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков

Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Красная весна вчера в 13:18
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Модель Эмили Ратаковски опубликовала обнаженные фото

Известная во всем мире американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в Instagram несколькими «горячими» снимками.
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