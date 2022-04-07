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Альфа-банк до 6 мая переведет все брокерские счета клиентов новому брокеру

Альфа-банк до 6 мая переведет все брокерские счета клиентов новому брокеру, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.
Интерфакс
6 апреля власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
ТАСС
По данным источников Frank Media, активы клиентов «Сбера» могут направить в БКС и «Атон».
РБК Инвестиции
Многие клиенты были переведены в Альфа-банк, причем переводились не только иностранные активы, но и весь брокерский счет в полном объеме.
Интерфакс

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Альфа-банк до 6 мая переведет все брокерские счета клиентов новому брокеру
ИА Красная Весна15:22
Альфа-банк до 6 мая переведет все брокерские счета клиентов новому брокеру
Интерфакс12:46
«Альфа-банк» переведет все брокерские счета клиентов новому брокеру до 6 мая
Finam.Ru13:47
«Альфа-Инвестиции» передаст активы клиентов другому брокеру из-за санкций
РБК Инвестиции12:53
Альфа-банк переведет брокерские счета клиентов новому брокеру до 6 мая
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