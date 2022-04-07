ИнтерфаксАльфа-банк до 6 мая переведет все брокерские счета клиентов новому брокеруАльфа-банк до 6 мая переведет все брокерские счета клиентов новому брокеру, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.Интерфакс6 апреля власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.ТАССПо данным источников Frank Media, активы клиентов «Сбера» могут направить в БКС и «Атон».РБК ИнвестицииМногие клиенты были переведены в Альфа-банк, причем переводились не только иностранные активы, но и весь брокерский счет в полном объеме.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАльфа-банк до 6 мая переведет все брокерские счета клиентов новому брокеруИА Красная Весна15:22Альфа-банк до 6 мая переведет все брокерские счета клиентов новому брокеруИнтерфакс12:46«Альфа-банк» переведет все брокерские счета клиентов новому брокеру до 6 маяFinam.Ru13:47«Альфа-Инвестиции» передаст активы клиентов другому брокеру из-за санкцийРБК Инвестиции12:53Альфа-банк переведет брокерские счета клиентов новому брокеру до 6 маяТАСС14:16Показать ещёОценить13Поделиться