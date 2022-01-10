«Налогообложению подлежат лишь проценты, которые превышают сумму, рассчитанную как 1 млн. рублей, умноженный на размер ключевой ставки ЦБ, действующую с 1 января налогового периода», - заявила специалист.
Согласно обнародованному описанию (иллюстративный материал был помечен водяными знаками), следующая Armored Core предложит научно-фантастический мир, созданный Миядзаки, динамичный экшен и свободу индивидуализации.
В числе представленных изданий – книги, которые любят и читают многие поколения книгочеев, а также «молодые» юбиляры, знакомство с которыми поможет читателям открыть новые имена и литературные страницы.