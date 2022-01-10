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Альфа-банк допускает серьезные риски для рубля во II полугодии 2022 года

Серьезные риски для рубля появятся на горизонте второго полугодия 2022 года, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Интерфакс
Отдельное внимание эксперт уделяет политической нестабильности в Казахстане как новому фактору риска для курса рубля.
Интерфакс
События в Казахстане усиливают опасения по поводу общей ситуации в Средней Азии, где растет общая напряженность после недавней смены власти в Афганистане.
Profinance.ru
Российский рынок рассматривает дестабилизацию в Казахстане как подтверждение того, что президент Владимир Путин сохранит свой пост и после 2024 года.
Интерфакс

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Альфа-банк назвал три новых фактора риска для рубля из-за Казахстана
Forbes09:24
Путин не уйдет в 2024 году, покупайте доллар уже сейчас — Альфа-банк
Profinance.ru09:14
Альфа-банк допускает серьезные риски для рубля во II полугодии 2022 года
Интерфакс08:50
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