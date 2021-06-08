Альфа-банк и Тинькофф-банк заинтересованы в розничном бизнесе Ситибанка
Альфа-банк и Тинькофф-банк высказали заинтересованность в розничном бизнесе Ситибанка, который выходит из этого направления в России. О конкретных решениях речь пока не идет, все зависит от условий продажи портфеля.В источнике
С чего всё началось
«Альфа» и «Тинькофф» заинтересовались розницей сокращающего бизнес Citi
В розничном бизнесе Ситибанка, который объявил о сворачивании этого направления в России, заинтересованы по меньшей мере Альфа-банк и Тинькофф Банк.
РБК23:00