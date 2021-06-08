Альфа-банк и Тинькофф-банк высказали заинтересованность в розничном бизнесе Ситибанка, который выходит из этого направления в России. О конкретных решениях речь пока не идет, все зависит от условий продажи портфеля.

С чего всё началось «Альфа» и «Тинькофф» заинтересовались розницей сокращающего бизнес Citi В розничном бизнесе Ситибанка, который объявил о сворачивании этого направления в России, заинтересованы по меньшей мере Альфа-банк и Тинькофф Банк. РБК 23:00