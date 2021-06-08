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Альфа-банк и Тинькофф-банк заинтересованы в розничном бизнесе Ситибанка

Альфа-банк и Тинькофф-банк высказали заинтересованность в розничном бизнесе Ситибанка, который выходит из этого направления в России. О конкретных решениях речь пока не идет, все зависит от условий продажи портфеля.В источнике
Моллы.Ru
Adindex.ru
РБК

С чего всё началось

«Альфа» и «Тинькофф» заинтересовались розницей сокращающего бизнес Citi

В розничном бизнесе Ситибанка, который объявил о сворачивании этого направления в России, заинтересованы по меньшей мере Альфа-банк и Тинькофф Банк.
РБК23:00

Подробнее о событии

Российские банки заинтересовались розницей уходящего с рынка Citi

Секрет фирмы04:20

«Альфа» и «Тинькофф» заинтересованы в покупке розничного бизнеса Ситибанка

Финансовая газета03:24

«Альфа» и «Тинькофф» заинтересовались розницей сокращающего бизнес Citi

РБК23:00

Альфа-банк и Тинькофф-банк заинтересованы в розничном бизнесе Ситибанка

Коммерсантъ02:58

Альфа-банк и Тинькофф Банк заинтересовались розничным бизнесом Citi

Компания01:35

Альфа-банк и «Тинькофф» рассчитывают поторговаться за розницу Ситибанка в России

Forbes00:41

Альфа-банк и Тинькофф Банк могут купить бизнес Citi

Adindex.ru03:11
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