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Альфа-банк и Тинькофф-банк заинтересованы в розничном бизнесе Ситибанка

Альфа-банк и Тинькофф-банк высказали заинтересованность в розничном бизнесе Ситибанка, который выходит из этого направления в России. О конкретных решениях речь пока не идет, все зависит от условий продажи портфеля.В источнике
Adindex.ru
РБК
Астраханские новости

С чего всё началось

«Альфа» и «Тинькофф» заинтересовались розницей сокращающего бизнес Citi

В розничном бизнесе Ситибанка, который объявил о сворачивании этого направления в России, заинтересованы по меньшей мере Альфа-банк и Тинькофф Банк.
РБК23:00

Подробнее о событии

Российские банки заинтересовались розницей уходящего с рынка Citi

Секрет фирмы04:20

«Альфа» и «Тинькофф» заинтересованы в покупке розничного бизнеса Ситибанка

Финансовая газета03:24

Альфа-банк и Тинькофф-банк заинтересованы в розничном бизнесе Ситибанка

Коммерсантъ02:58

Альфа-банк и Тинькофф Банк могут купить бизнес Citi

Adindex.ru03:11

Альфа-банк и Тинькофф Банк заинтересовались розничным бизнесом Citi

Компания01:35

Альфа-банк и «Тинькофф» рассчитывают поторговаться за розницу Ситибанка в России

Forbes00:41

«Альфа» и «Тинькофф» заинтересовались розницей сокращающего бизнес Citi

РБК23:00
Интересное

В Москве выявили 3 817 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 14 мая

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 817, что стало максимумом с 14 мая, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
ТАСС04:18

«Яндекс» может купить у «Инграда» площадку под офисы рядом с «Лужниками»

"Яндекс" начал переговоры с девелопером "Инград" о покупке рядом со стадионом "Лужники" площадки стоимостью более 15 миллиардов рублей, где можно построить 300 тысяч квадратных метров офисов, написала газета "Коммерсант".
РИА Новости02:23