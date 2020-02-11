Экономика
Gazeta.SPbБанк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9% годовых
Банк ВТБ с 11 февраля снизил ставки на всю линейку ипотечных программ на 0,5 п.п. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых. Ипотека под 7,9% доступна при оформлении кредита при первоначальном взносе от 50%, сообщает пресс-служба ВТБ.
Читать в источнике
Оценить192
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Экономика
Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума
Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом
Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Политика
В Киеве хотят обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым может стать преимуществом Украины в переговорах по Донбассу.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Общество
218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
Армия и оружие
Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США
Посольство России в Анкаре опубликовало в Twitter две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".
Происшествия
Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале
В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека.
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН по выполнению Минских соглашений
Российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть или обменять лекарства
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть или обменять лекарство в аптеке, если оно оказалось некачественным или не подошло по характеристикам.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Наука
В ДНК западных африканцев обнаружили гены неизвестного гоминида
В геноме жителей Западной Африки найдены участки, свидетельствующие о близком знакомстве с неизвестным пока видом человека, получившим название «призрачного».
Общество
В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволили ряд чиновников
В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволены секретарь городского комитета Компартии Ухани Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян и глава Канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Экономика
Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
Авто
Опубликованы первые изображения обновленного Hyundai i30
Южнокорейский автопроизводитель впервые опубликовала цифровые изображения рестайлинговой версии i30.
Общество
Законопроект о «гаражной амнистии» внесли в правительство
Законопроект, который предполагает урегулирование вопросов приобретения гражданами прав на гаражи, в том числе устанавливает перечень документов, подтверждающих права на владение, внесён в правительство, сообщили в пресс-службе Росреестра.
Общество
В Египте нашли более 80 древних захоронений с глиняными гробницами
Египетские археологи обнаружили 83 древних захоронения в районе Умм аль-Хальджан провинции Дакахлия.
Шоу-бизнес
Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович 3 февраля стала мамой в третий раз и сразу в соцсетях познакомила поклонников с новорожденной дочерью.
Транспорт
Беглов запустил транспортную реформу в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ планирования регулярных городских перевозок.
Происшествия
Трое детей погибли на водоеме в Алма-Ате
Трое мальчиков, которые пропали накануне в Алатауском районе Алма-Аты, погибли на водоеме с тонким льдом.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.