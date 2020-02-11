Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbБанк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9% годовых

Банк ВТБ с 11 февраля снизил ставки на всю линейку ипотечных программ на 0,5 п.п. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых. Ипотека под 7,9% доступна при оформлении кредита при первоначальном взносе от 50%, сообщает пресс-служба ВТБ.
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Ипотека снова дешевеет

Ведомости11 февраля в 16:13

Банки начали новый раунд снижения ставок ипотеки

Orenburg.media11 февраля в 14:36

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ11 февраля в 01:38

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости11 февраля в 01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАСС11 февраля в 01:01

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service11 февраля в 01:01

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК11 февраля в 01:44
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Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
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Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ 00:43
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Экономика

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
REGNUM 11 февраля в 21:52
Политика

Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
9111.ru 11 февраля в 05:54
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом

Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Известия вчера в 23:40
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Политика

В Киеве хотят обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым может стать преимуществом Украины в переговорах по Донбассу.
Городовой вчера в 00:36
Культура

Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa вчера в 04:22
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит вчера в 13:33
Общество

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
ТАСС вчера в 22:10
Общество

218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
Красная весна 01:29
Армия и оружие

Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США

Посольство России в Анкаре опубликовало в Twitter две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".
РИА Новости вчера в 16:41
Происшествия

Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале

В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека.
РБК 01:56
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН по выполнению Минских соглашений

Российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.
RT на русском вчера в 18:11
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть или обменять лекарства

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть или обменять лекарство в аптеке, если оно оказалось некачественным или не подошло по характеристикам.
Парламентская газета 01:56
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Наука

В ДНК западных африканцев обнаружили гены неизвестного гоминида

В геноме жителей Западной Африки найдены участки, свидетельствующие о близком знакомстве с неизвестным пока видом человека, получившим название «призрачного».
RuNews24.ru 02:02
Общество

В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволили ряд чиновников

В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволены секретарь городского комитета Компартии Ухани Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян и глава Канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.
RT на русском 02:00
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 11 февраля в 05:45
Экономика

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
РБК 01:00
Авто

Опубликованы первые изображения обновленного Hyundai i30

Южнокорейский автопроизводитель впервые опубликовала цифровые изображения рестайлинговой версии i30.
SpeedMe вчера в 02:45
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Законопроект о «гаражной амнистии» внесли в правительство

Законопроект, который предполагает урегулирование вопросов приобретения гражданами прав на гаражи, в том числе устанавливает перечень документов, подтверждающих права на владение, внесён в правительство, сообщили в пресс-службе Росреестра.
Rambler News Service 02:04
Общество

В Египте нашли более 80 древних захоронений с глиняными гробницами

Египетские археологи обнаружили 83 древних захоронения в районе Умм аль-Хальджан провинции Дакахлия.
Комсомольская правда 01:51
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Актриса Милла Йовович 3 февраля стала мамой в третий раз и сразу в соцсетях познакомила поклонников с новорожденной дочерью.
NewInform 11 февраля в 06:21
Транспорт

Беглов запустил транспортную реформу в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ планирования регулярных городских перевозок.
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Происшествия

Трое детей погибли на водоеме в Алма-Ате

Трое мальчиков, которые пропали накануне в Алатауском районе Алма-Аты, погибли на водоеме с тонким льдом.
РБК 01:26
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM 11 февраля в 08:33
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