Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаАльфа-банк начал внутреннее расследование утечки данных 15 клиентов

Альфа-банк проводит внутреннее расследование по поводу утечки персональных данных клиентов. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации, утечка данных не имеет отношения к нарушению защиты корпоративной информации.
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с чего всё началось

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.
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