Общество
Комсомольская правдаАльфа-банк начал внутреннее расследование утечки данных 15 клиентов
Альфа-банк проводит внутреннее расследование по поводу утечки персональных данных клиентов. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации, утечка данных не имеет отношения к нарушению защиты корпоративной информации.
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с чего всё началось
Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика
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Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
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Сколько в тюрьмах call-центров О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году: за 2015-й было выявлено более 1,2 тыс. подобных преступлений.
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На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
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Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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РИА Новости 08:03
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Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
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Шоу-бизнес
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Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
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Французский спецназ ликвидировал главаря террористов в Мали
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В ограничительный перечень были включены данные Педро Мигеля Каррено Эскобара, одного из депутатов Национальной конституционной ассамблеи, который подозревается Штатами в применении «чрезмерной силы против протестующих и журналистов».
Наша версия 12:59
Футбол
Красная карточка Сона за фол на Гомеше отменена
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По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
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«Ливерпуль» впервые за 33 года проведёт две игры за два дня
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил, что намерен использовать два полностью различных состава команды на предстоящие в декабре матчи клубного чемпионата мира и Кубка английской лиги.
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«Зенит» дома уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Петербургский "Зенит" уступил немецкому клубу "РБ Лейпциг" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 15:01
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В результате разрыва ракеты, выпущенной из противотанкового ракетного комплекса советской разработки «Метис», который появился в армии в 1978 году, у самоходного орудия не просто оторвало тяжелую башню, но и отбросило ее в сторону на несколько метров.
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Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани
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Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.
NewInform 16:10
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Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
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