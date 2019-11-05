Общество
Комсомольская правдаАльфа-банк начал внутреннее расследование утечки данных 15 клиентов
Альфа-банк проводит внутреннее расследование по поводу утечки персональных данных клиентов. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации, утечка данных не имеет отношения к нарушению защиты корпоративной информации.
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с чего всё началось
Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.РБКвчера в 23:00
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На встрече с руководством Верховной рады президент Украины Владимир Зеленский поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности страны, сообщает агентство "Украинские новости".
Газета.Ru 15:49
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Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
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Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
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Тульский «Арсенал» нанес первое поражение «Спартаку» при Тедеско
Тульская пресса вчера в 12:57
Футбол
«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов
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