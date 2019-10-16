Общество

РБКРБКАльфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

Онлайн или офлайн О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме "Финополис" поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.
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Альфа-банк начнет распознавать клиентов на входе в отделение и обслуживать их без паспорта

66.ru01:10

Альфа-банк будет идентифицировать клиентов по лицу при входе в отделение

ГЛАС.RU01:06

Альфа-банк будет распознавать клиентов на входе в отделения

Эхо Москвывчера в 19:06

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

РБКвчера в 17:00
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Общество

Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид

Росбалт вчера в 09:19
Политика

Спецдокладчик ООН заявил о психологических пытках в отношении Ассанжа

Четыре страны, имеющие отношение к делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа — Великобритания, США, Швеция и Эквадор — отказались проводить расследование о вероятном применении к Ассанжу «психологических пыток», заявил спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер.
Росбалт вчера в 23:14
Происшествия

На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину

В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Политика

Дробыш и Лещенко оценили исполнение гимна РФ саудовским оркестром

ФАН вчера в 07:03
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Политика

В Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе

Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.
ТК Звезда вчера в 14:30
Общество

В Пакистане принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на тук-туке

Герцог и герцогиня Кембриджские, находящиеся с визитом в Пакистане, прибыли на один из приемов в столице страны Исламабаде на моторикше.
Известия 01:10
Происшествия

Летевший в Москву из Дели самолет вынужденно сел в Ташкенте

РБК 00:57
Политика

В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе

По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.
ГЛАС.RU 14 октября в 14:36
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 14 октября в 23:48
Единоборства

Сен-Пьер заявил, что готов вернуться в ММА ради боя с Хабибом

Спорт-Экспресс вчера в 16:53
Шоу-бизнес

Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал 14 октября в 11:25
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
Москва 24 вчера в 04:27
Транспорт

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе остается ниже эпидпорога

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области был ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews 14 октября в 09:00
Происшествия

В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого

Суд Центрального района Красноярска арестовал на два месяца Андрея Щилова - одного из подозреваемых в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина, передает корреспондент РИА Новости с места события.
РИА Новости 01:24
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Происшествия

СМИ: глава Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Коммерсантъ вчера в 17:54
Политика

Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

РИА Новости вчера в 12:46
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Авто

В октябре 8 компаний изменили цены на автомобили в России

В первой половине октября аналитики зафиксировали изменение цен на восемь официально представленных в России автомобильных марок.
SpeedMe вчера в 23:35
Кино

В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

Мир фантастики вчера в 04:19
Гаджеты

Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android

Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera 14 октября в 10:45
Авто

Серийный кроссовер Geely Icon полностью рассекретили

Концепт-кар Geely Icon, представленный в прошлом году, превратился в серийную автомашину с минимальным отходом от стиля шоу-кара.
32CARS.ru 14 октября в 02:07
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Культура

Ведущие «Орла и решки» спрятали 500 долларов в Калининградской области

Фото предоставлено телеканалом "Пятница" Ведущие телепередачи о путешествиях "Орел и решка" спрятали 500 долларов в Калининградской области.
Новый Калининград.Ru вчера в 08:12
Политика

Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
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