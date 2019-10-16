Общество
РБКАльфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение
Онлайн или офлайн О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме "Финополис" поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.
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Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Росбалт вчера в 09:19
Политика
Спецдокладчик ООН заявил о психологических пытках в отношении Ассанжа
Четыре страны, имеющие отношение к делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа — Великобритания, США, Швеция и Эквадор — отказались проводить расследование о вероятном применении к Ассанжу «психологических пыток», заявил спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер.
Росбалт вчера в 23:14
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Политика
В Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе
Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.
ТК Звезда вчера в 14:30
Общество
В Пакистане принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на тук-туке
Герцог и герцогиня Кембриджские, находящиеся с визитом в Пакистане, прибыли на один из приемов в столице страны Исламабаде на моторикше.
Известия 01:10
Политика
В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе
По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.
ГЛАС.RU 14 октября в 14:36
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 14 октября в 23:48
Единоборства
Сен-Пьер заявил, что готов вернуться в ММА ради боя с Хабибом
Спорт-Экспресс вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал 14 октября в 11:25
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
Москва 24 вчера в 04:27
Транспорт
«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе остается ниже эпидпорога
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области был ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews 14 октября в 09:00
Происшествия
В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
Суд Центрального района Красноярска арестовал на два месяца Андрея Щилова - одного из подозреваемых в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина, передает корреспондент РИА Новости с места события.
РИА Новости 01:24
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Происшествия
СМИ: глава Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Коммерсантъ вчера в 17:54
Политика
Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку
РИА Новости вчера в 12:46
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Авто
В октябре 8 компаний изменили цены на автомобили в России
В первой половине октября аналитики зафиксировали изменение цен на восемь официально представленных в России автомобильных марок.
SpeedMe вчера в 23:35
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Мир фантастики вчера в 04:19
Гаджеты
Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera 14 октября в 10:45
Авто
Серийный кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
Концепт-кар Geely Icon, представленный в прошлом году, превратился в серийную автомашину с минимальным отходом от стиля шоу-кара.
32CARS.ru 14 октября в 02:07
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Культура
Ведущие «Орла и решки» спрятали 500 долларов в Калининградской области
Фото предоставлено телеканалом "Пятница" Ведущие телепередачи о путешествиях "Орел и решка" спрятали 500 долларов в Калининградской области.
Новый Калининград.Ru вчера в 08:12
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08