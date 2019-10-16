Общество
РБКАльфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение
О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме «Финополис» поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.
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Онлайн или офлайн О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме "Финополис" поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.РБКвчера в 17:00
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Происшествия
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Bloomberg оценил усиление влияния России и Путина на Ближнем Востоке. Издание назвало президента России "хозяином" данного региона.
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Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
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Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
Культура
Съемки продолжения сериала «Сваты» оказались под угрозой
Съемки седьмого сезона сериала «Сваты», замороженные два года назад, могут сорваться из-за нескольких актеров.
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Сегодня на Уралмаше (северная часть Екатеринбурга) нашли тело 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Общество
Дженнифер Энистон завела инстаграм
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме.
Гаджеты
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Компания Google 15 октября провела презентацию своих новых продуктов, в том числе и новое поколение смартфонов Pixel 4. Во время презентации показали сразу две модели — Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получил две камеры, управление жестами, а также сканирование лица.
Экономика
Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании
Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании Рынок «магазинов на диване» переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения.
Общество
Ургант пошутил про покупку наркотиков в Госдуме
Культура
Голодец открыла выставку Поленова в Третьяковке
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
Кино
Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Футбол
Мостовой о сборных России и Украины: Одну игру выиграть может любой
Украинский футболист с долей язвительности отметил: «Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», а призвал спокойнее отнестись к победе его команды.
Политика
Поступающих на службу в Росгвардию предложили проверять на полиграфе
В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Происшествия
В соликамской колонии покончил с собой осужденный
Один из отбывающих наказание осужденных покончил с собой. ЧП произошло на швейном производстве. Факт произошедшего подтвердили во ФСИН.
Общество
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Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
Политика
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.