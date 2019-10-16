Общество

РБКРБКАльфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме «Финополис» поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.
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с чего всё началось

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

Онлайн или офлайн О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме "Финополис" поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.
РБКвчера в 17:00

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Клиентов Альфа-банка будут биометрически сканировать на входе в отделение

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Альфа-банк научится понимать потребности клиента с порога без слов

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Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

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Альфа-банк начнет автоматически распознавать клиентов на входе в отделение и обслуживать их без паспорта

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Альфа-банк будет идентифицировать клиентов по лицу при входе в отделение

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Альфа-банк будет распознавать клиентов на входе в отделения

Эхо Москвывчера в 19:06

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения

Ведомости02:01
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Политика

Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США

Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что нынешняя ситуация берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей - всего США покинули около 200 человек.
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Директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи сообщил о предотвращении 39 терактов, готовившихся на территории России в 2019 году.
РБК 04:10
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ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
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В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Политика

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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Политика

В МИД России опровергли звонок Лаврова Макею

В МИД России опровергли информацию о том, что глава ведомства Сергей Лавров якобы звонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею, так как посольство России в республике не справляет со своими обязанностями.
Московский Комсомолец 03:57
Происшествия

Из колонии под Красноярском сбежал осужденный за убийство

Вчера в Красноярском крае в колонии-поселении ЛИУ-37 в Сосновоборске в ходе вечерней проверки обнаружили отсутствие осужденного 1994 года рождения.
Российская газета 02:45
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке

Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове.
РБК 03:45
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Bloomberg назвал Путина хозяином Ближнего Востока

Bloomberg оценил усиление влияния России и Путина на Ближнем Востоке. Издание назвало президента России "хозяином" данного региона.
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Происшествия

Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.
Коммерсантъ 03:57
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
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Космос

Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта

Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
ТАСС вчера в 19:22
Культура

Съемки продолжения сериала «Сваты» оказались под угрозой

Съемки седьмого сезона сериала «Сваты», замороженные два года назад, могут сорваться из-за нескольких актеров.
ТК Звезда вчера в 22:04
Происшествия

Пропавшую после продажи машины екатеринбурженку нашли мертвой

Сегодня на Уралмаше (северная часть Екатеринбурга) нашли тело 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Петербургский дневник вчера в 06:39
Общество

Дженнифер Энистон завела инстаграм

Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме.
Газета.Ru вчера в 16:17
Гаджеты

Google представила новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL

Компания Google 15 октября провела презентацию своих новых продуктов, в том числе и новое поколение смартфонов Pixel 4. Во время презентации показали сразу две модели — Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получил две камеры, управление жестами, а также сканирование лица.
Astera вчера в 12:14
Экономика

Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании

Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании Рынок «магазинов на диване» переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения.
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Общество

Ургант пошутил про покупку наркотиков в Госдуме

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Происшествия

Россиянка умерла после родов из-за бездействия врачей

Lenta.ru 03:52
Культура

Голодец открыла выставку Поленова в Третьяковке

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Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
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Кино

Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»

В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru вчера в 16:09
Футбол

Мостовой о сборных России и Украины: Одну игру выиграть может любой

Украинский футболист с долей язвительности отметил: «Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», а призвал спокойнее отнестись к победе его команды.
Национальная служба новостей вчера в 10:19
Политика

Поступающих на службу в Росгвардию предложили проверять на полиграфе

В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 03:41
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Футбол

Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 14:49
Происшествия

В соликамской колонии покончил с собой осужденный

Один из отбывающих наказание осужденных покончил с собой. ЧП произошло на швейном производстве. Факт произошедшего подтвердили во ФСИН.
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Общество

Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
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Политика

Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне

Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.
Известия вчера в 23:35
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
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