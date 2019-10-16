Общество

РБКРБКАльфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

Онлайн или офлайн О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме "Финополис" поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.
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с чего всё началось

К 2024 году Альфа-Банк планирует ввести «phygital-формат» во всех офисах

С помощью биометрии и геолокации у сотрудников банка будет доступ к профилю клиента еще до начала общения с ним. «Phygital-формат» Альфа-Банк планирует ввести во всех своих отделениях в течение 3-5 лет. На сегодняшний день офисов у банка порядка 420.
Ньюс-НН06:17

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Альфа-банк начнет распознавать лица клиентов на входе в отделения

iReactor05:16

Альфа-банк научится понимать потребности клиента с порога без слов

Sostav.ru02:45

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

РБКвчера в 17:00

Альфа-банк начнет автоматически распознавать клиентов на входе в отделение и обслуживать их без паспорта

66.ru01:10

Альфа-банк будет идентифицировать клиентов по лицу при входе в отделение

ГЛАС.RU01:06

Альфа-банк будет распознавать клиентов на входе в отделения

Эхо Москвывчера в 19:06

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения

Ведомости02:01
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Политика

Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков

РБК 08:29
Политика

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Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ 08:45
Общество

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Газета.Ru 09:58
Общество

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РИА Новости 09:22
Авто

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В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
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Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына

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Эндо обвинил СССР в преступлении, поскольку захваченные военнопленные Квантунской армии погибли или пропали без вести в советских концлагерях.
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Между Россией и Грузией восстановлено сообщение

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
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Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2

Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
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