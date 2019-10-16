Общество

РБКРБКАльфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

Онлайн или офлайн О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме "Финополис" поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

К 2024 году Альфа-Банк планирует ввести «phygital-формат» во всех офисах

С помощью биометрии и геолокации у сотрудников банка будет доступ к профилю клиента еще до начала общения с ним. «Phygital-формат» Альфа-Банк планирует ввести во всех своих отделениях в течение 3-5 лет. На сегодняшний день офисов у банка порядка 420.
Ньюс-НН06:17

Подробнее о событии

Альфа-банк начнет распознавать лица клиентов на входе в отделения

iReactor05:16

Альфа-банк научится понимать потребности клиента с порога без слов

Sostav.ru02:45

Альфа-банк будет распознавать клиентов на входе в отделения

Эхо Москвывчера в 19:06

Альфа-банк начнет автоматически распознавать клиентов на входе в отделение и обслуживать их без паспорта

66.ru01:10

Альфа-банк будет идентифицировать клиентов по лицу при входе в отделение

ГЛАС.RU01:06

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения

Ведомости02:01

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии

Дни24 вчера в 12:56
Происшествия

В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале

РЕН ТВ вчера в 16:47
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»

Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.
Коммерсантъ 08:11
Происшествия

Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Происшествия

Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки

Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.
Lenta.ru вчера в 03:58
Политика

Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде

В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество

«Приватбанк» выиграл апелляцию в Лондоне в споре с экс-владельцами

Лондонский суд удовлетворил апелляционную жалобу «Приватбанка», отменив решение суда первой инстанции.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия

В Чебоксарах 18 человек пострадали в ДТП с троллейбусом

В Чебоксарах в результате наезда троллейбуса на опору линии электропередачи пострадали 18 человек.
RT на русском 08:54
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Политика

ФСБ предотвратила 39 терактов в России

В 2019 году ФСБ предотвратила 39 терактов в разных регионах России.
Газета.Ru 04:21
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
Экономика

ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше

До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Коммерсантъ 07:43
Авто

В гамме Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos

Двигатели новинке Kia, вероятно, достанутся от Venue: в Индии кроссовер Hyundai доступен с бензиновыми атмосферной «четверкой» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), а также с турбодизелем 1.4 CRDI (90 л.с.). Базовый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», остальные – с 6МКП.
Колёса.ru вчера в 09:08
Общество

Медведев раскритиковал губернаторов за слабую реализацию нацпроекта

Премьер России Дмитрий Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабые показатели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
RT на русском 09:03
Гаджеты

Samsung готовит смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

Ferra 05:31
Гаджеты

Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
Транспорт

Минтранс вместе с ФАС изучат планы «Победы» повысить цены на билеты

Минтранс вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат планы лоукостера "Победа" повысить цены на билеты.
Радио Маяк 07:57
Происшествия

Грузия экстрадирует подозреваемого в убийстве следователя МВД Шишкиной

Министерство юстиции Грузии выпустило распоряжение об экстрадицию в Россию 28-летнего российского хакера Ярослава Сумбаева, подозреваемого в убийстве следователя МВД России по особо важным делам Евгении Шишкиной.
РБК 08:27
Общество

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Происшествия

Суд признал Домани виновным в хищении 44 миллионов рублей у РФБ

В рамках дела о хищении у РФБ 44 миллионов рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 года колонии общего режима.
РИА Новости 07:34
Футбол

Дмитрий Черышев уволен с поста главного тренера ФК «Нижний Новгород»

Новым наставником горожан станет Роберт Евдокимов. Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев отправлен в отставку.
Коммерсантъ FM Нижний Новгород 04:10
Музыка

На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение

Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Наука

В Крыму открыт новый вид насекомых

В Крыму открыт новый биологический вид насекомого, которому присвоили имя профессора Крымского федерального университета, доктора биологических наук и академика Российской Академии Естествознания Константина Ефетова.
Российская газета 04:45
Политика

Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков

Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия 07:35
Хоккей

«Трактор» оценил в 200 млн рублей хоккеиста «Рейнджерс» Кравцова

По данным «Спорт-Экспресса», переговоры «Трактора», который владеет правами на игрока в России, с заинтересованными клубами будут начинаться с суммы в 200 млн рублей.
Известия 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное