Онлайн или офлайн О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме "Финополис" поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.

с чего всё началось

О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме «Финополис» поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

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