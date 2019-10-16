Общество
РБКАльфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение
О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме «Финополис» поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.
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Онлайн или офлайн О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме "Финополис" поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.РБКвчера в 17:00
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