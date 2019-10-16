Общество

РБКРБКАльфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

Онлайн или офлайн О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме "Финополис" поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

К 2024 году Альфа-Банк планирует ввести «phygital-формат» во всех офисах

С помощью биометрии и геолокации у сотрудников банка будет доступ к профилю клиента еще до начала общения с ним. «Phygital-формат» Альфа-Банк планирует ввести во всех своих отделениях в течение 3-5 лет. На сегодняшний день офисов у банка порядка 420.
Ньюс-НН06:17

Подробнее о событии

Альфа-банк начнет распознавать лица клиентов на входе в отделения

iReactor05:16

Альфа-банк будет распознавать клиентов на входе в отделения

Эхо Москвывчера в 19:06

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения

Ведомости02:01

Альфа-банк начнет автоматически распознавать клиентов на входе в отделение и обслуживать их без паспорта

66.ru01:10

Альфа-банк будет идентифицировать клиентов по лицу при входе в отделение

ГЛАС.RU01:06

Альфа-банк научится понимать потребности клиента с порога без слов

Sostav.ru02:45

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Общество

Юрист ФБК Любовь Соболь вошла в список самых влиятельных женщин мира

Общая газета.RU 07:52
Здоровье

В России стало меньше алкоголиков

За 10 лет число пьющих россиян снизилось с 2,08 миллионов человек до 1,3 миллиона.
Lenta.ru 08:43
Армия и оружие

В Литве обосновались американские военные

Lenta.ru 14 октября в 07:13
Музыка

На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение

Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Политика

Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

Коммерсантъ 08:23
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Экономика

ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов

ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.
Ведомости вчера в 04:31
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика

ФСБ предотвратила 39 терактов в России

В 2019 году ФСБ предотвратила 39 терактов в разных регионах России.
Газета.Ru 04:21
Политика

Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ 08:45
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Экономика

ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше

До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Коммерсантъ 07:43
Политика

МИД Украины назвал альтернативу отказа от формулы Штайнмайера

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, какова альтернатива формуле Штайнмайера – процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе.
Свободная Пресса вчера в 01:34
Политика

В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа

В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.
Известия вчера в 21:40
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова

Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Происшествия

Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии

В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Культура

Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Гаджеты

Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone

Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
REGNUM вчера в 09:19
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб

ТАСС 08:47
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
Общество

Дженнифер Энистон завела Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.
Время Пресс вчера в 10:12
Здоровье

О чем предупреждает «ком в горле»

"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет

Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК вчера в 11:16
Происшествия

В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек

По меньшей мере 125 человек пострадали во вторник и в среду в ходе акций протеста в Каталонии против вердикта лидерам сепаратистского движения, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.
ТАСС 03:05
Политика

Глава ДНР прокомментировал разведение сил в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что минские соглашения по Донбассу могут быть выполнены лишь при условии роспуска всех властных структур Украины и "демонтажа ее больной государственности".
Газета.Ru 08:21
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС вчера в 04:28
Авто

Эксперты дали пять советов, как увеличить ресурс мотора

Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
SpeedMe 13 октября в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное