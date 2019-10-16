Общество
ВедомостиАльфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения
Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения, сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора банка Владимира Верхошинского. По его словам, с помощью биометрии и геолокации консультанты смогут заранее узнать информацию о клиенте еще до того, как начнут с ним общаться.
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с чего всё началось
С помощью биометрии и геолокации у сотрудников банка будет доступ к профилю клиента еще до начала общения с ним. «Phygital-формат» Альфа-Банк планирует ввести во всех своих отделениях в течение 3-5 лет. На сегодняшний день офисов у банка порядка 420.Ньюс-НН06:17
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Происшествия
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Россия заняла 51-е место, улучшив позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом — тогда эксперты поместили страну на 52-ю строку.
РБК 10:38
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Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов
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Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
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Собянин открыл крупнейшую электроподстанцию в новой Москве
Министр энергетики России Александр Новак, в свою очередь, отметил, что подстанция "Хованская" на 50% увеличивает мощности энергетической инфраструктуры района.
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ESA опубликовало фото гигантской реки на Марсе
На фото показана гигантская река на Марсе.
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Интерфакс вчера в 18:01
Авто
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Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Футбол
Агуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
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Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
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Экономика
Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой
Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.
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Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
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S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32