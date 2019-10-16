Общество

ВедомостиВедомостиАльфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения, сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора банка Владимира Верхошинского. По его словам, с помощью биометрии и геолокации консультанты смогут заранее узнать информацию о клиенте еще до того, как начнут с ним общаться.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

К 2024 году Альфа-Банк планирует ввести «phygital-формат» во всех офисах

С помощью биометрии и геолокации у сотрудников банка будет доступ к профилю клиента еще до начала общения с ним. «Phygital-формат» Альфа-Банк планирует ввести во всех своих отделениях в течение 3-5 лет. На сегодняшний день офисов у банка порядка 420.
Ньюс-НН06:17

Подробнее о событии

Альфа-банк начнет распознавать лица клиентов на входе в отделения

iReactor05:16

Альфа-банк научится понимать потребности клиента с порога без слов

Sostav.ru02:45

Альфа-банк будет идентифицировать клиентов по лицу при входе в отделение

ГЛАС.RU01:06

Альфа-банк начнет автоматически распознавать клиентов на входе в отделение и обслуживать их без паспорта

66.ru01:10

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения

Ведомости02:01

Альфа-банк будет распознавать клиентов на входе в отделения

Эхо Москвывчера в 19:06

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Общество

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:51
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru 10:14
Армия и оружие

США не могут вывезти термоядерные бомбы из Турции

ИнфоСМИ 03:30
Музыка

Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов

Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».
РБК 13:11
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Шоу-бизнес

Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции

Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM 10:20
Культура

Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
REGNUM вчера в 02:15
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Армия и оружие

Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг турецкой военной операции в Сирии, заявил, что не видит никаких проблем в российской помощи правительству САР.
Российская газета 12:22
Культура

В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова

Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.
Культуромания вчера в 08:45
Общество

Эксперты поместили Россию на пятую с конца строчку в рейтинге репутации

Россия заняла 51-е место, улучшив позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом — тогда эксперты поместили страну на 52-ю строку.
РБК 10:38
Футбол

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Чемпионат 11:44
Армия и оружие

Трамп сравнил сотрудничество России и Сирии с игрой в песочнице

Президент США Дональд Трамп в среду иронично прокомментировал помощь России сирийским властям в вопросе урегулирования ситуации в стране, предложив сторонам "поиграть в песок".
РИА Новости 13:27
Баскетбол

Экс-директора РФБ Домани приговорили к шести годам колонии

Известия 13:10
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов

Rostov gazeta вчера в 16:05
Транспорт

ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей

Lenta.ru 12:20
Происшествия

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Общество

Собянин открыл крупнейшую электроподстанцию в новой Москве

Министр энергетики России Александр Новак, в свою очередь, отметил, что подстанция "Хованская" на 50% увеличивает мощности энергетической инфраструктуры района.
Российская газета 13:06
Космос

ESA опубликовало фото гигантской реки на Марсе

На фото показана гигантская река на Марсе.
Территория новостей 14 октября в 12:46
Происшествия

Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником

Московские полицейские задержали школьную учительницу по подозрению в жестоком обращении с 11-летним учеником, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Интерфакс вчера в 18:01
Авто

Chery объявила сервисную кампанию для кроссовера Chery Tiggo 4

Китайская компания Chery начинает в России специальную сервисную кампанию на кроссоверы Chery Tiggo 4. Владельцы всех автомобилей этой модели приглашаются в ближайший дилерский центр марки на бесплатную установку резиновых уплотнителей дверей.
Автоновости дня 09:34
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Футбол

Агуэро попал в автомобильную аварию

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат 10:35
Общество

Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид

Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Происшествия

Суд арестовал Егора Лесных за нападение на росгвардейца

Российская газета 12:50
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика

Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой

Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.
ТАСС 07:40
Здоровье

О чем предупреждает «ком в горле»

"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Общество

S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения

S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное