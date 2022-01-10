ForbesАльфа-банк назвал три новых фактора риска для рубля из-за КазахстанаСерьезные риски для рубля появятся на горизонте второго полугодия 2022 года, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.ИнтерфаксОтдельное внимание эксперт уделяет политической нестабильности в Казахстане как новому фактору риска для курса рубля.ИнтерфаксРоссийский рынок рассматривает дестабилизацию в Казахстане как подтверждение того, что президент Владимир Путин сохранит свой пост и после 2024 года.ИнтерфаксСобытия в Казахстане усиливают опасения по поводу общей ситуации в Средней Азии, где растет общая напряженность после недавней смены власти в Афганистане.Profinance.ruЧитать далееСвернутьForbesForbesОбщественная служба новостейКапитал страныПодробнее о событииВедущий российский банк назвал факторы риска для рубля после кризиса в КазахстанеОбщественная служба новостей12:00«Путин сохранит свой пост и после 2024 года»: Альфа-банк назвал последствия кризиса в Казахстане для РоссииКапитал страны09:57Путин не уйдет в 2024 году, покупайте доллар уже сейчас — Альфа-банкProfinance.ru09:14Альфа-банк назвал три новых фактора риска для рубля из-за КазахстанаForbes09:24Альфа-банк допускает серьезные риски для рубля во II полугодии 2022 годаИнтерфакс08:50Экономист Альфа-банка назвала риски для рубля из-за ситуации в КазахстанеFrank Media10:10Показать ещёОценить11Поделиться