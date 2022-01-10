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Альфа-банк назвал три новых фактора риска для рубля из-за Казахстана

Серьезные риски для рубля появятся на горизонте второго полугодия 2022 года, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Интерфакс
Отдельное внимание эксперт уделяет политической нестабильности в Казахстане как новому фактору риска для курса рубля.
Интерфакс
Российский рынок рассматривает дестабилизацию в Казахстане как подтверждение того, что президент Владимир Путин сохранит свой пост и после 2024 года.
Интерфакс
События в Казахстане усиливают опасения по поводу общей ситуации в Средней Азии, где растет общая напряженность после недавней смены власти в Афганистане.
Profinance.ru

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Ведущий российский банк назвал факторы риска для рубля после кризиса в Казахстане
Общественная служба новостей12:00
«Путин сохранит свой пост и после 2024 года»: Альфа-банк назвал последствия кризиса в Казахстане для России
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Путин не уйдет в 2024 году, покупайте доллар уже сейчас — Альфа-банк
Profinance.ru09:14
Альфа-банк назвал три новых фактора риска для рубля из-за Казахстана
Forbes09:24
Альфа-банк допускает серьезные риски для рубля во II полугодии 2022 года
Интерфакс08:50
Экономист Альфа-банка назвала риски для рубля из-за ситуации в Казахстане
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