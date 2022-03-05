Будьте в Плюсе

Альфа-банк объяснил, как можно вывести деньги с PayPal

Платежная система PayPal приостановила работу в России, однако какое-то время российские пользователи смогут вывести свои деньги.
Российская газета
«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу сервисов PayPal в России», - сообщил гендиректор сервиса Дэн Шульман агентству.
Banki Loans
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о начале военной операции по демилитаризации Украины.
Рамблер
PayPal позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, а также отправлять и принимать денежные переводы.
Российская газета

Подробнее о событии

PayPal приостановила работу в России
АК&М03:59
Платежная система PayPal уходит из РФ
Главная книга05:11
В Альфа-Банке объяснили, как вывести деньги с PayPal
News.ru04:24
Платежная система PayPal прекращает работать в России
Рамблер04:17
PayPal вернет деньги
Коммерсантъ09:01
Альфа-банк объяснил, как можно вывести деньги с PayPal
Российская газета03:40
Альфа-банк: PayPal прекращает работать в России, но вывести деньги ещё можно
ПРАЙМ03:34

Интересное

Путин пообещал выработать систему поддержки семей с детьми до 18 лет

Власти России окажут поддержку семьям с детьми, заявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ09:47

В Италии заявили об аресте виллы Соловьева на озере Комо

Как сообщает La Repubblica, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо стоимостью €8 млн, а также о вилле на Сардинии (по данным издания, она принадлежит Усманову, стоимость — около €16 млн).
РБК07:33

Замглавы МИД Рябков вручил послу США ноту протеста из-за высказываний сенатора Грэма

"Пятого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков вручил вызванному в МИД России Послу США в Москве Дж. Салливану ноту протеста в связи с известными провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Л. Грэма", - говорится в сообщении.
РИА Новости09:40

ФСБ задержала в Рязанской области сторонника украинских неонацистов

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в Рязанской области был задержан гражданин России 2004 года рождения, который занимался администрированием в закрытых группах в мессенджерах и соцсетях по заданию главаря группировки - гражданина Украины Егора Краснова.
Российская газета09:59

Путин заявил об отсутствии в России внешней агрессии для введения военного положения

Военное положение вводится в стране по закону по указу главы государства в случае внешней агрессии. В настоящее время в России такой нет.
Lenta.ru08:19

Блогер Шарий: переговорщика Киреева убили в центре Киева у здания суда

Члена первой украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева "на самом деле" застрелили у здания суда в центре Киева, утверждает блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости07:36

Захарова заявила, что Москва не забудет сотрудничество Лондона с националистами на Украине

Россия не забудет Лондону сотрудничества с националистами на Украине и киевским режимом, а также поставки вооружений, которые применяют против военных РФ, заявили в российском дипведомстве.
РИА Новости09:52

Лоукостер «Победа» с 8 марта приостанавливает полеты за границу

Ранее Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, с просьбой приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта.
Lenta.ru10:01

Путин: разговоры о размещении ядерного оружия на Украине ставят под сомнение ее будущее

«Люди, которые не хотят этого понять, особенно из числа сегодняшнего руководства, должны понять, что если дальше они будут продолжать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности», — сказал глава государства.
Lenta.ru09:36

Х5 Group ограничила большие объемы закупок для покупателей

Магазины Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») ограничили большие объемы закупки покупателями некоторых товаров из-за всплеска спроса, со ссылкой на сообщение компании передает ТАСС.
РБК06:37