Общество

Lenta.ruLenta.ruАльфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации. По его словам, оказалось, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет.
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Альфа-банк объяснил блокировку карт их возможной компрометацией

Интерфакс07:22

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ТАСС08:13

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

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