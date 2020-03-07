Общество

Lenta.ruLenta.ruАльфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации. По его словам, оказалось, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет.
Читать в источнике
Комментировать400

Подробнее о событии

Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

Ведомости09:06

Альфа-банк сообщил о разблокировке карт клиентов

РБК08:58

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

РИА Новости06:31

Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

ТАСС08:13

Альфа-банк разблокировал сомнительные карты

Lenta.ru09:08

Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные из-за риска компрометации карты

Интерфакс08:40

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт

Коммерсантъ06:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
Происшествия

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Интерфакс 10:58
Общество

Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

Политика Сегодня вчера в 08:16
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
Вести.Ru 12:32
Здоровье

Минобороны организовало группы вирусологов для борьбы с коронавирусом

Минобороны России организовало группы военных вирусологов и врачей-эпидемиологов для оперативного реагирования на возможные вспышки нового коронавируса в воинских частях.
РБК 05 марта в 16:45
Общество

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Газета.Ru 05:44
Наука

Байкальские бактерии могут хранить неизвестные антибиотики

Тайга.инфо 12:00
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество

Олег Тиньков признался, что болен лейкемией

Paparazzi.ru вчера в 12:22
Политика

Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
РИА Новости 07:46
Биатлон

Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
РИА Новости 12:25
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ после дубля

Piter.tv вчера в 03:27
Экономика

Фондовый рынок США падает на фоне распространения коронавируса

Фондовый рынок продолжает свое падение на фоне сообщений о распространении коронавируса по всему миру.
Красная весна вчера в 20:58
Общество

Дочь Пескова возмутилась поведением диспетчеров скорой помощи

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавету возмутили рекомендации диспетчеров скорой помощи.
Вечерняя Москва 09:34
Политика

Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены

Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
РБК вчера в 08:33
Общество

Украина вводит ограничения на границе с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

На Украине вводятся ограничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) границ с ДНР и ЛНР.
News.ru вчера в 13:40
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Кино

Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Газета.Ru 12:51
Политика

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 10:17
Футбол

АПЛ может запретить пожилым людям посещать матчи из-за коронавируса

Как сообщает издание, лига может запретить пожилым болельщикам старше 70 лет посещать матчи чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 03:49
Армия и оружие

Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад

6 марта 1945 года началась Балатонская операция.
Российская газета вчера в 02:11
Футбол

Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Чемпионат 07:13
Происшествия

На Неве спасли дрейфующего на льдине новорожденного нерпенка

Сотрудники Центра изучения морских млекопитающих занимаются реабилитацией нового пациента – 4-килограммового нерпенка, которого сняли с льдины спасатели.
Петербургский дневник 05:03
Политика

Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:47
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Lenta.ru вчера в 15:28
Политика

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости 07:34
Общество

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Хоккей

Женский чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель сообщил Associated Press, что чемпионат мира-2020 среди женщин в Канаде отменен из-за коронавируса.
Спорт-Экспресс 12:35
Транспорт

Появилось видео проезда первого рельсового автобуса из Керчи в Анапу

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное