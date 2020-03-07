Общество
Lenta.ruАльфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов
Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации. По его словам, оказалось, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет.
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Здоровье
Пассажиры всех рейсов теперь проходят проверку тепловизором в аэропорту Южно-Сахалинска
Футбол
Федор Смолов получил желтую карточку уже после замены
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов, который вышел на поле в стартовом составе своей команды, получил желтую карточку уже находясь на скамейке запасных после замены.
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Политика
Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета
Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Армия и оружие
ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе
Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Армия и оружие
Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями
Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Общество
Роза Сябитова отчитала предложившую себя в жёны Путину невесту
Жительница города Иваново предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней ради хайпа.
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов
Фигурное катание
Российские фигуристы завоевали восемь медалей на юниорском ЧМ
Сборная России заняла первое место в медальном зачёте юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Общество
Владимир Путин поздравил российских женщин с наступившим 8 Марта
Президент России Владимир Путин обратился к женщинам с поздравлениями с Международным женским днем.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
Британские истребители поднимались на перехват российских Ту-142
Александр Казаков / Известия Истребители британских Королевских ВВС Typhoon в субботу поднимались для перехвата двух российских дальних противолодочных самолетов Ту-142.
Экономика
Сумма секретного экспорта в России составила $55 миллиардов
Секретный экспорт в 2019 году сократился на 13%. В 2018 году сумма тайно вывезенных товаров составляла $63,8 млрд.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Авто
На Украине запустили производство российских автомобилей
Печально известный Запорожский автозавод приступил к производству автомобилей российской марки «Lada».
Космос
Какую сумму придется потратить на развитие Космических сил США?
В 2021 году США планирует выделить около 2.6 млрд. долл. на формирование и развитие нового вида вооруженных сил – космических.
Происшествия
В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля
По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
Здоровье
Петербурженка с коронавирусом доставлена в Боткинскую больницу
Жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
Общество
Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ
Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Фестиваль военной музыки
Принц Гарри и Меган Маркл, завершающие свои обязанности старших членов королевской семьи, появились на ежегодном Mountbatten Music Festival в королевском Альберт-холле.
Общество
Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию
Итальянское правительство объявило о расширении с 8 марта "красной зоны", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на текст соответствующего постановления.
Общество
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Политика
Глава Татарстана предложил изменить поправку к Конституции о русском языке
Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что нужно изменить предложенную президентом России Владимиром Путиным поправку к Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.