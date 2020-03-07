Общество

Lenta.ruLenta.ruАльфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации. По его словам, оказалось, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет.
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Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

Ведомости09:06

Альфа-банк сообщил о разблокировке карт клиентов

РБК08:58

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт

Коммерсантъ06:13

Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

ТАСС08:13

Альфа-банк разблокировал сомнительные карты

Lenta.ru09:08

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

РИА Новости06:31

Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные из-за риска компрометации карты

Интерфакс08:40
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Пассажиры всех рейсов теперь проходят проверку тепловизором в аэропорту Южно-Сахалинска

Сахалин.Инфо 03:16
Футбол

Федор Смолов получил желтую карточку уже после замены

Российский форвард "Сельты" Федор Смолов, который вышел на поле в стартовом составе своей команды, получил желтую карточку уже находясь на скамейке запасных после замены.
Bobsoccer 16:35
Происшествия

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Интерфакс 10:58
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости 17:24
Политика

Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета

Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Lenta.ru 07:14
Футбол

Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Вести.Ru 16:35
Армия и оружие

ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе

Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Газета.Ru вчера в 14:13
Армия и оружие

Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Вести.Ru 03:29
Общество

Роза Сябитова отчитала предложившую себя в жёны Путину невесту

Жительница города Иваново предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней ради хайпа.
News.ru 07:41
Общество

Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса.
Эхо Москвы 07:30
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов

ГЛАС.RU вчера в 00:43
Фигурное катание

Российские фигуристы завоевали восемь медалей на юниорском ЧМ

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.
RT на русском 15:13
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 05 марта в 16:24
Общество

Владимир Путин поздравил российских женщин с наступившим 8 Марта

Президент России Владимир Путин обратился к женщинам с поздравлениями с Международным женским днем.
Online47.ru 16:48
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ 05 марта в 13:31
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Армия и оружие

Британские истребители поднимались на перехват российских Ту-142

Александр Казаков / Известия Истребители британских Королевских ВВС Typhoon в субботу поднимались для перехвата двух российских дальних противолодочных самолетов Ту-142.
РЕН ТВ 16:55
Экономика

Сумма секретного экспорта в России составила $55 миллиардов

Секретный экспорт в 2019 году сократился на 13%. В 2018 году сумма тайно вывезенных товаров составляла $63,8 млрд.
Газета.Ru вчера в 03:09
Кино

Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Газета.Ru 12:51
Авто

На Украине запустили производство российских автомобилей

Печально известный Запорожский автозавод приступил к производству автомобилей российской марки «Lada».
Новостной фронт 05:15
Космос

Какую сумму придется потратить на развитие Космических сил США?

В 2021 году США планирует выделить около 2.6 млрд. долл. на формирование и развитие нового вида вооруженных сил – космических.
V-kosmose.com вчера в 02:10
Происшествия

В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля

По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
RT на русском 14:35
Здоровье

Петербурженка с коронавирусом доставлена в Боткинскую больницу

Жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
BFM.ru 08:39
Общество

Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ

Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Народные новости вчера в 01:38
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Фестиваль военной музыки

Принц Гарри и Меган Маркл, завершающие свои обязанности старших членов королевской семьи, появились на ежегодном Mountbatten Music Festival в королевском Альберт-холле.
Inc-news.ru 16:00
Общество

Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию

Итальянское правительство объявило о расширении с 8 марта "красной зоны", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на текст соответствующего постановления.
Интерфакс 17:04
Общество

В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 13:46
Политика

В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
REGNUM 13:55
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
Политика

Глава Татарстана предложил изменить поправку к Конституции о русском языке

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что нужно изменить предложенную президентом России Владимиром Путиным поправку к Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
Взгляд.ру 16:51
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